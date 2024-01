Chi resta, chi no. Inizia il valzer delle poltrone

Di preciso non si sa nemmeno la data, tra l’8, il 9 e il 10 giugno: il Consiglio dei ministri deve ancora decidere sull’Election day con Europee e Regionali. In provincia di Arezzo vanno al voto 26 Comuni che rappresentano il 40% della popolazione.

Con il (probabile) via libera al terzo mandato, è già iniziata una campagna elettorale senza esclusione di colpi in una terra di sinistra in cui da anni spira forte il vento di destra: da tempo i Comuni più importanti delle quattro vallate hanno il Pd all’opposizione. Cortona e San Giovanni hanno i sindaci uscenti Meoni e Vadi che si ricandidano e potrebbero finire al ballottaggio. Nel frattempo al rebus sulle candidature servono 26 soluzioni diverse.