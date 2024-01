"Chi lo fa è sciocco. Si mette a repentaglio la credibilità della destra"

Bianconi

La Cassazione ha confermato un indirizzo costante da decenni. Ricordo di un’assoluzione perché il fatto non costituisce reato al tribunale di Arezzo alla fine degli anni ’80. Ciò non toglie la sostanza del gesto, indice di imbecillità politica e di autorappresentazione pseudoconsolatoria. Costoro non sono testimoni di un’idea. Sono degli sciocchi autosabotatori, che per una misera rivalsa mettono a repentaglio la credibilità di una destra che ha impiegato decenni per tirare fuori la testa dal tombino. Quando ero parlamentare, un deputato Pd presentò una proposta perché fossero vietati i gesti apologetici in sé, sempre e comunque.

Il centrodestra, miope, manifestò il suo dissenso. Io la mia approvazione, perché così finalmente a destra si sarebbero liberati dai fessi gesticolanti, i migliori alleati dei detrattori di una destra democratica. A sciocchi da una parte rispondono omologhi dall’altra. Flaiano e Maccari si fregheranno le mani: "In Italia ci sono due tipi di fascisti: i fascisti propriamente detti e gli antifascisti". In quelle braccia tese non c’è sostanza. In coloro che vi ravvedono un pericolo incombente ce n’è forse di meno. Comunque dire che il fascismo, perlomeno nell’accezione che ha oggi quel termine, non esiste non risponde a verità. Non ce n’è nei saluti romani di chi poi se ne va soddisfatto della sua bravata. Ce n’è a iosa nella Banca Centrale Europea, nel totalitarismo finanziario e del pensiero unico, nella postdemocrazia.

A questo gli antifascisti non si oppongono.