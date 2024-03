Chi fa le scarpe alla logica dell’usa e getta

È l’ultimo dei Mohicani in guerra contro le sneakers e lavora in una botteghina a Pescaiola dove fa le scarpe agli aretini. Massimo Polvani fa un mestiere annichilito dalla società del consumismo. Calzolaio, o ciabattino, come si definisce Massimo, era il mestiere che si tramandava di padre in figlio, da maestro ad apprendista. Ma oggi è tutto più difficile tra ricambio inesistente, bollette e affitti. In un periodo di crisi che dovrebbe portare maggior lavoro molti calzolai hanno invece dovuto abbassare le saracinesche.

Artigiani e commercianti tengono vivo il tessuto economico e sociale delle nostre città ma non possono essere più forti della logica dell’usa e getta. Nel frattempo un antico mestiere come il ciabattino sparisce nel silenzio.