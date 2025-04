Cherici firma il patto con gli azzurri

Firmato il patto per l’adesione dell’associazione di matrice liberale E-Lab di Lucia Cherici (vice presidente ed ex coordinatrice provinciale di Azione) e Vincenzo Totaro (presidente) al Manifesto di Forza Italia, in linea con i valori del Partito popolare europeo. Alla firma (nella foto) erano presenti il segretario regionale di Forza Italia, Marco Stella, il segretario provinciale Bernardo Mennini e dei rappresentanti di E-Lab, tra cui il tesoriere Cesare Baldelli Bombelli.

"Forza Italia guarda alle prossime regionali e alle prossime amministrative con l’ obiettivo di costruire un perimetro più ampio rispetto a quello tradizionale, puntando, come ha indicato il nostro segretario Tajani, all’area che si colloca tra noi e il Pd – ha detto il segretario Mennini – l’obiettivo è allargare il consenso del centrodestra, ricordando che Forza Italia ne è stata la forza fondatrice. L’adesione di E-Lab rappresenta un passo concreto per un progetto vincente".

Lucia Cherici, vice presidente di E-Lab, spiega: "Condividiamo il manifesto che ha redatto Forza Italia, convinti di far convergere quell’area elettorale di consensi che nel recente passato è rimasta delusa da atteggiamenti poco comprensibili e incoerenti del cosiddetto terzo polo".