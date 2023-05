Chef speciali in vetrina In vendita prodotti locali tra marmellate e sughi Sfida della cooperativa

di Luca Amodio

CASTIGLION FIORENTINO

Una nuova avventura per la Conserveria. Il laboratorio di trasformazione alimentare pensato per la formazione dei ragazzi con disabilità intellettiva e autismo aprirà sabato prossimo un temporary shop nel centro di Arezzo. In via Crispi. La onlus di Castiglion Fiorentino, che quest’anno ha spento le sue prime 8 candeline, avrà adesso il suo primo negozio fisico dove si potranno acquistare tutti i prodotti realizzati dai ragazzi. Prodotti, che fanno venire l’acquolina in bocca. Non solo le tradizionali marmellate, confetture, sottoli, succhi di frutta e sughi realizzati con le eccellenze dei nostri campi, ma anche una curiosa novità. I "pronti, buoni e via", cioè delle pietanze pronte in vasocottura da mettere in tavola, pensate per chi va di fretta ed ha solo il tempo di mettere in microonde il suo pasto. E anche per questa linea, sfilano le delizie dell’Aretino: trippa, zuppa di cipolla, di cavolo nero, ribollita, pappa al pomodoro e all’aglione, e tante altre leccornie ancora che dal 13 di maggio si potrà conoscere e toccare di persona. Tutto realizzato secondo la filosofia della Conserveria che unisce sociale e ambiente in ricette da leccarsi i baffi. Sì perché oltre al coinvolgimento dei ragazzi in un percorso di formazione in cucina e nel mondo dell’agroalimentare, la strada che ormai segue la Onlus è quella del consumo sostenibile e del recupero delle eccedenze dei prodotti che, valorizzati come si deve, possono esprimere tutto il loro potenziale. Anziché restare nel campo inutilizzati. E’ questo l’insegnamento degli ormai più di 10 ragazzi che nella Conserveria giorno dopo giorno lavorano in team per trasformare le materie prime della nostra terra in prodotti da portare in tavola.

Anche da qui e in questo modo, d’altronde, comincia il percorso di inserimento nel mondo del lavoro: lavorando insieme e confrontandosi con l’esterno. "Dopo la nostra esperienza alle Logge del grano volevamo continuare il nostro percorso a contatto con i nostri clienti che ormai ci conoscono e con cui c’è un certo legame", spiega la presidente dei Ragazzi speciali Onlus Sara Rapini che ha elaborato il "brand" Conserveria. "E’ un obiettivo ambizioso ma lo dobbiamo ai nostri ragazzi. Un salto in avanti che è stato possibile grazie alla grande partecipazione della lotteria e della cena raccolta fondi organizzata insieme all’associazione Tecla Onlus", spiega Rapini.