Chef morto nello schianto: "Processate l’amico"

VALDICHIANA

Chiesto il processo per il giovane che guidava l’auto nello schianto in cui è morto l’amico. A conclusione delle indagini sull’incidente stradale in cui ha perso la vita ad appena 23 anni di Luka Cifci, il pm Gennaro Iannarone ha chiesto il rinvio a giudizio per l’amico 24enne conducente del veicolo che all’alba del 14 ottobre del 2022 uscì fuori strada lungo la Pievaiola.

Cifci – conosciutissimo anche nella vicina provincia di Arezzo, in particolare a Cortona, dove aveva frequentato l’istituto superiore Angelo Vegni delle Capezzine, mettendo poi a frutto i suoi studi e intraprendendo con successo, da più di due anni, l’attività di chef presso il ristorante Squad Garden, nel centro storico di Castiglione del Lago – era seduto sul sedile posteriore, e altri tre giovani stavano rientrando da una serata passata in discoteca a Perugia sull’Alfa Romeo 147 guidata dall’indagato che procedeva in direzione Perugia-Città della Pieve.

All’altezza della rotatoria di Castel del Piano l’auto si è schiantata contro il guardrail. Sostiene la Procura che la responsabilità del conducente è rilevabile in "una condotta di guida non adeguata alle condizioni di tempo (orario notturno) e di luogo (presenza di una rotatoria e del cordolo che la delimitava)". Il Gup del Tribunale di Perugia, Natalia Giubilei, ha fissato per il 4 aprile l’udienza preliminare.