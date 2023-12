Checcaglini: "Sanità, servizi da migliorare"

ANGHIARI

Casa della Salute e parcheggi, due temi che stanno a cuore a Mario Checcaglini, capogruppo della minoranza di "Anghiari Unita", quella che rappresenta il centrosinistra. Sul primo versante, Checcaglini non lo manda a dire: "Sono stati programmati incontri con il dottor Giampiero Luatti, con i funzionari e con coloro che hanno raccolto le firme. Sono preoccupato nonostante il concorso per la copertura del posto vacante, poiché nei prossimi due anni altrettanti medici andranno in pensione, quindi se non c’è la continuità (che non dipende soltanto dalla Asl) vogliamo sentire dal dottor Luatti in che modo vorrà muoversi. C’è molta più attenzione oggi rispetto al mantenimento dei servizi: sono state raccolte oltre 700 firme per il mantenimento della dottoressa che aveva provvisoriamente sostituito il medico poi andato in pensione e che aveva garantito un servizio apprezzato dall’utenza. Ora c’è la collega chiamata in base alla graduatoria, ma anche lei in attesa di concorso per il posto lasciato vacante dal medico in pensione. Penso che la Asl avrebbe potuto gestire meglio questa situazione".

Da ex direttore di un’associazione di categoria dei commercianti, lei sa che una tabaccheria ed edicola lungo corso Matteotti lascerà dopo tantissimo tempo quella sede per trasferirsi in un’altra logisticamente più comoda. È il segnale che un qualcosa deve cambiare ad Anghiari?

"I finanziamenti che il Comune di Anghiari ha ottenuto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non hanno riguardato alcuni grandi problemi strutturali del paese: sono arrivati per l’asilo nido e per l’informatizzazione del Comune, ma non per piazza Baldaccio e per i parcheggi. Anghiari ha invece bisogno di parcheggi e di un’accessibilità migliore, tanto più che negli ultimi tempi vi è per fortuna un turismo in crescita. Vi è di conseguenza la necessità di una piazza ben risistemata e di parcheggi migliori, che però il Pnrr non ha risolto ed è una carenza di non poco conto, che rischia di penalizzare il paese proprio nel momento in cui si registra uno sviluppo del movimento turistico".