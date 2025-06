Che Cortona Comics sia. L’incontro dei fan con Ghali e poi il concerto alloo stadio

di Laura LucenteCORTONAComincia con il botto il Cortona Comics. Fila di prima mattina all’ingresso del centro convegni Sant’Agostino per partecipare alla fiera dedicata ai fumetti che terrà banco nella città etrusca fino a lunedì. In tarda mattinata, arriva anche Ghali l’attesissima star musicale di quest’anno, che si concede ad un pubblico di giovanissimi per foto, autografi e qualche domanda. "Se non avessi fatto il cantante, avrei comunque trovato un’altra arte per esprimermi e raccontare, da piccolo facevo fumetti anche io", sottolinea Ghali dopo le prime domande dal pubblico. Tra i giovanissimi c’è Mouad, giovane studente tunisino che ricorda con orgoglio le origini geografiche che lo accomunano con l’artista. Ghali risponde alla sua domanda su quale sia l’artista a cui si ispira che senza ombra di dubbio è Michael Jackson, poi gli chiede se sarà al concerto la sera. Mouad risponde che i suoi genitori non hanno potuto acquistare il biglietto e l’artista si premura un pass speciale solo per lui. Le domande si susseguono arrivando, inevitabilmente, fino al palco di Sanremo. "Ho attraversato più generazioni da quando ho iniziato e l’ultima botta è stata Sanremo. Per me è stato un momento importante perché ho potuto lanciare un messaggio che per me è molto importante, contro per quello che sta succedendo in Palestina".Dopo un’ultima foto con i suoi fan scappa in direzione Stadio Santi Tiezzi per le ultime prove prime del debutto che arriva solo alle 22 di fronte a oltre 4000 persone. Intanto la terza edizione del festival del fumetto è a pieno regime. All’interno del chiostro di Sant’Agostino ad attendere appassionati e curiosi ci sono oltre 40 illustratori pronti a stupire con le proprie creazioni. L’ingresso al festival è gratuito. Non manca una mostra mercato di fumetti e gadget e l’area Games con giochi da tavolo, di ruolo e collezionabili. Tre le mostre d’autore che è possibile visitare, sempre gratuitamente: nell’auditorium nella sede del festival c’è "La Regina dell’umorismo" a cura di Silvia Ziche, a Palazzo Ferretti (via Nazionale) è aperta "Cronache di Arda" di Umberto Sacchelli e al Maec in piazza Signorelli "Fumetti in Opera, dalle matite al colore" di Michela Frare. Due i riconoscimenti che saranno assegnati: il "Premio Città di Cortona – eccellenza italiana nel mondo" a Giuseppe Camuncoli e il "Premio Jac d’Oro" a Silvia Ziche. Tra le chicche del programma di oggi si segnala, alle 11.30 "Museo e Fumetto" coordina Sergio Angori (Accademia Etrusca) con Paolo Giulierini, Daniela Savy e Carla Langella, dell’Università Federico II e i responsabili del progetto Obvia, Mario Punzo, direttore Scuola Italiana di Comix Napoli e Blasco Pisapia, sceneggiatore e disegnatore Disney. Alle 12.30 si tiene la presentazione del progetto biennale "Storia di Cortona a Fumetti" con le scuole di Cortona.Alle ore 16 spazio ad un altro grande amico di Cortona Comics, Pietro Ubaldi con il suo salotto dedicato alle narrazioni di Francesca Romana Torre.