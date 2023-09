Che bella Sangiovannese! Grande risposta in Coppa con il Figline

Arezzo, 04 settembre 2023 – Una Sangiovannese in grande spolvero ha battuto 3 a 0 il Figline nella gara di Coppa Italia al termine di una partita giocata magistralmente dagli azzurri, che hanno meritato il successo. Tanti aspetti positivi per mister Bencivenni, che dopo la sconfitta con la Sansovino ha avuto le risposte che si aspettava. Non bene invece la formazione di Tronconi, che dopo l'ottima gara di Montevarchi ha fatto decisamente un passo indietro. Si parte con un minuto di raccoglimento in memoria della tragedia ferroviaria in Piemonte. Buona cornice di pubblico con circa 600 spettatori e una buona rappresentanza di sportivi figlinesi.

Dopo due soli minuti gli azzurri passano in vantaggio con Zhar che conquista palla, si invola in area e dalla sinistra lascia partire un preciso rasoterra che si insacca all'angolino. Sangiovannese in vantaggio. Al 4' passaggio filtrante per Zellini sulla destra, bravo Timperanza ad anticiparlo e a mettere la palla in fallo o laterale. Al 9' un capolavoro di Samuele Sacchini. Riceve palla ai 25 metri e con una splendida conclusione mette la palla all'incrocio. Un goal che vale da solo il prezzo del biglietto. Un'autentica perla che consente alla Sangiovannese di portarsi sul doppio vantaggio. Grande partenza del Marzocco. La reazione dei gialloblù tarda ad arrivare. Al 22'ancora tempestiva l'uscita di Timperanza su Zhupa. Cresce la formazione di Tronconi.

Al 34' bellissima azione della squadra di casa con una serie di triangoli e sfera che arriva a Sacchini che non riesce nella zampata vincente, grazie anche a un intervento risolutivo della difesa figlinese. Il tempo si chiude con un meritato 2-0 a favore degli azzurri. [the_ad_placement id="contenuto"] Nella ripresa al 6' su angolo dalla destra Sabatini colpisce Regolanti e per il direttore di gara è calcio di rigore e rosso. Gialloblù in dieci e penalty per la Sangiovannese. Ma dal dischetto lo stesso Regolanti si fa parare la sfera da Conti e il punteggio rimane sul 2-0. La gara però, non ha più niente da dire, anche perchè il dominio dei padroni di casa era palese anche in parità numerica. E adesso la strada è ancora più in discesa.

Al 20' è ancora Regolanti che servito in area sulla sinistra conclude, ma la sfera viene deviata e termina tranquillamente tra le braccia del portiere Conti. Un minuto dopo Zhar tenta l'eurogoal con uno spettacolare pallonetto da 40 metri che costringe il portiere del Figline ad una difficile parata. La Sangiovannese però inizia un po' troppo a specchiarsi, non riesce a chiudere definitivamente la partita e il Figline cerca di rendersi pericoloso in un paio di circostanze, ma senza riuscire ad accorciare le distanze. Al 32' bravissimo Bruni che dalla sinistra lascia partire un tiro velenoso e sfiora il goal per un soffio. Nel frattempo c'è la solita girandola di sostituzioni. Al 37' Caprio da pochi passi spara alto. Al 39' Zhar firma la sua personale doppietta con uno splendido colpo di testa che non lascia a Conti. E' il sigillo finale di una partita che vede la Sangiovannese passare meritatamente, vincere 3-0 ed accedere al turno successivo di Coppa Italia.

FORMAZIONI SANGIOVANNESE - Timperanza, Di Rienzo, Romanelli, Farini, Nannini, Rosseti, Massai, Sacchini, Regolarti, Zhar, Senesi A disposizione: Moretti, Lorenzoni, Ratti, Dei, Dei, Baldesi, Borgogna, Iaquinta, Caprio, Disegni All. Bencivenni

FIGLINE - Conti, Dema, Malpaganti, Sesti, Sabatini, Orpelli, Zellini, Lebrun, Rufini, Torrini, Zhupa A disposizione: Simoni, Fiore, Poggesi, Banchelli, Cavaciocchi, Bonavita, Boncompagni, Bruni, Cagianese All. Tronconi