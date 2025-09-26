"Chair / Il posto" prova aperta al teatro Misericordia di Sansepolcro

Secondo appuntamento stasera alle 21, con le prove aperte al termine della residenza creativa, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro: questa volta, l’associazione CapoTrave/Kilowatt ospita la compagnia giapponese Mum & gypsy con l’anteprima dello spettacolo "Chair / Il posto" che nasce dal soggiorno del regista e drammaturgo Takahiro Fujita in città, nel novembre 2023, durante il quale ha esplorato il territorio, entrando in contatto con persone e luoghi. In scena, attrici e attori italiani e giapponesi – Aoi Nakasone, Alessandra Cozzi, Giorgia Fiorentini, Lara Di Bello, Luca Maino – intrecciano le loro lingue e culture per raccontare una storia di viaggiatori che arrivano in una piccola città. La produzione nasce all’interno di Crisol - Creative processes, rete internazionale che promuove il dialogo tra culture e linguaggi artistici. Lo spettacolo è in italiano e giapponese con sovratitoli in italiano. Mum & gypsy è una compagnia teatrale giapponese fondata nel 2007 dal regista e drammaturgo Takahiro Fujita, che nel 2012, a soli 26 anni, ha ricevuto il 56º Premio Kishida Kunio per la drammaturgia. Fujita è noto per il suo metodo del "ritornello", che consiste nella ripetizione di scene e battute per creare ritmo, profondità e stratificazione del senso. La compagnia collabora con artisti di varie discipline e dal 2013 porta i suoi lavori anche all’estero; nel 2016 ha co-prodotto Il mio Tempo con Fabbrica Europa in Italia, e nel 2023 ha presentato "Chair / Il Posto", coproduzione internazionale sviluppata nell’ambito del programma Crisol, che sostiene artisti emergenti italiani. Tutte le prove aperte si tengono al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro (via della Misericordia) alle ore 21. Biglietti su www.webtic.it Ingresso singolo prova aperta: 7 euro, ingresso ridotto soci UniCoop Firenze, under 35, Craal Aboca: 5 euro.