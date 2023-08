Cgil: "Manca Personale" a Arezzo, l'Azienda replica

La Cgil torna sulla situazione della sanità. Lo fa con una letteraai verticI Asl nella quale esprime "forte preoccupazione sulla tenuta dei servizi sanitari e la capacità di dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini". Il sindacato ricorda "la cronica e allarmante carenza di personale, certificata con il bilancio consuntivo 2022 che riporta un taglio di ben 312 teste rispetto al 2021, che continua nel 2023 con un‘altra sforbiciata superiore alle 100 unità". La Cgil boccia le soluzioni dell’Asl che "stanno minando il sistema introducendo meccanismi retributivi che non assicurano equità e pari dignità tra le diverse professioni. Non si assume, in compenso la spesa per straordinari e prestazioni aggiuntive lievita, le ultime cubano ben oltre 16 milioni, generando sperequazioni tra dipendenti". Tra i problemi Gian Maria Acciai, segretario provinciale Funzione pubblica Cgil cita anche "il riconoscimento dei diritti contrattuali, solo in presenza di una decisione del magistrato".

Nella replica la Asl "comprende le preoccupazioni, ma evidenzia che a livello provinciale nel 2023 rispetto al 2022 c’è stato un aumento di personale di circa 50 unità. Pur in un quadro molto complesso l’Azienda anche nel 2023 sta attuando, nel rispetto dei vincoli normativi, un importante piano assunzionale, che per quanto riguarda il personale del comparto ha già portato a 246 assunzioni. Le scelte aziendali sono sempre rispettose del mandato contrattuale.