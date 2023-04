Certe notti d’asfalto sul raccordo Da stasera strada chiusa fino all’alba

Alzi la mano chi sa cosa sia la statale 679. Nessuno? Beh, pensare che ognuno di noi la percorre in largo e soprattutto in lungo spessissimo, anche più volte la settimana. Più semplicemente è il raccordo. La bretella da qui all’autostrada. E che da stasera entra nei giorni caldi dell’anno.

E’ la prima notte di chiusura. Una chiusura buona e giusta, visto che in ballo c’è il risanamento complessivo della pavimentazione. Che equivale non ad una semplice asfaltatura ma ad un intervento molto più risolutivo. Lungo tutti gli otto chilometri di una strada percorsa ogni giorno da almeno ventimila auto e camion. E per i quali Anas, stavolta con grande rispetto dei disagi che il cantiere avrebbe potuto portare, sceglie la modalità di lavoro notturno.

Niente di giorno ma la notte sì: dalle 20.30 alle 6.30 ruspe, escavatori e operai sul pezzo. Riaprendo la strada di giorno, anche se delle limitazioni legate all’avanzamento dei cantieri potranno esserci ma niente a che vedere con una strada chiusa. Una modalità europea, raramente adottata in città: due volte in tutto almeno a nostra memoria.

E questo per due motivi: il rischio di eventuali disagi per i residenti e l’aumento dei prezzi. Nel caso del raccordo il primo pericolo è quasi scongiurato, anche se potrebbero non mancare rimbalzi su alberghi e clinica, il secondo no. Ma è un prezzo che vale la pena pagare per evitare la paralisi del traffico in un tratto strategico.

Un mondo che apre la questione delle alternative: malgrado la scelta della notte è chiaro che i lavori si incroceranno comunque con un bel po’ di automobilisti.

All’uscita dal casello per venire in città Il traffico sarà deviato sull’itinerario alternativo con indicazioni sul posto: dalla rotatoria del casello autostradale sarà possibile utilizzare la strada provinciale 1 fino a Pieve al Toppo, per poi proseguire sulla Statale 73 in direzione di Arezzo.

E naturalmente viceversa per la circolazione nella direzione opposta.

Direzione sulla quale gli aretini potranno vantare la conoscenza del territorio. Facile ad esempio imboccare la direzione di Ponte a Chiani e alla rotatoria del centro commerciale muoversi nella direzione di Battifolle. Un viaggio in una zona pregiata e gradevole passando da San Giuliano e proseguendo verso il casello dalle vie interne, quindi evitando del tutto il cantiere.

Direzione che potrà tornare utile anche in arrivo dal casello: anche se per dieci giorni molti, specie in arrivo da sud, adotteranno l’uscita alternativa di Monte San Savino, già gettonata per il rientro in città, specie per chi vive nella zona est. La mobilitazione andrà da stasera fino al 22 aprile. Ma è solo il primo tempo del cantiere. Il secondo sarà aperto dopo il primo maggio e quindi dopo i ponti di primavera. Quando ritroveremo più bella che prima la statale 679: già, chi sa cosa sia?

Alberto Pierini