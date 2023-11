Cerimonia al sacrario, concerto in prefettura. Così cambia la festa dell’Unità nazionale

È il giorno dell’unità nazionale e delle forze armate. Il 4 novembre terminava la prima guerra mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del "Milite ignoto", nel Sacello dell’altare della patria a Roma. Con il regio decreto il 23 ottobre 1922, il 4 novembre fu così dichiarata festa nazionale. In questa giornata si ricorda, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere. Oggi la cerimonia inizierà alle 10.15, come di consueto, al sacrario militare di via dell’Anfiteatro,

con l’alzabandiera, gli onori ai caduti e la deposizione di una corona di alloro. Per il maltempo, stamani infatti è prevista la persistente presenza di forti raffiche di vento, la restante parte della celebrazione proseguirà, dalle 10.30, nel salone d’onore della Prefettura.

Alla cerimonia parteciperanno

il prefetto, Maddalena

De Luca, il sindaco Alessandro Ghinelli,

il presidente della Provincia, Alessandro Polcri, forze dell’ordine, autorità civili e militari. Farà da cornice

alla celebrazione l’esecuzione di brani musicali con gli

allievi dell’istituto

Martiri di Civitella.