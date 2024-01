"Cerchiamo un punto di mediazione". I dubbi del Comune sulle bretelle

"A gennaio chiederemo un incontro congiunto con Anas e Regione per trovare un punto di mediazione senza interrompere la realizzazione dell’infrastruttura", lo aveva annunciato l’assessore Sacchetti all’indomani del no da parte del commissario alle osservazioni presentate dal Comune per quanto riguarda le due bretelle, quella San Zeno-Ponte a Chiani, della Due Mari.

Progetto riguardo al quale il Comune si era da sempre espresso sull’assoluta necessità di "assoggettarlo a Valutazione di Impatto Ambientale", in quanto per la cantierizzazione è prevista la movimentazione di 1, 2 milioni di metri cubi di terra per la costruzione dei rilevati stradali: in altre parole si tratterebbe di far transitare sulle nostre strade circa 60 mila mezzi d’opera in ingresso ed in uscita dal cantiere.

"Purtroppo nel giugno del 2023 il Mase si è espresso sulla non necessità di una valutazione di impatto ambientale ed in ragione di ciò la nostra Amministrazione ha ritenuto opportuno ricorrere al Tar contro tale provvedimento. Questo, non certo per intralciare la realizzazione dell’opera, ma solo per ribadire con forza, che oggi nel 2023, non sono più percorribili processi decisionali su interventi di grande importanza come quello in oggetto, calati dall’alto senza il coinvolgimento nelle scelte progettuali degli enti locali che rappresentano il territorio" aveva detto il sindaco Ghinelli.

Ne sono seguiti la nascita di comitati spontanei di cittadini che hanno evidenziato numerose incongruenze progettuali, ricorsi sui procedimenti espropriativi, e non solo. "La morale è che oggigiorno non è possibile pensare di imporre dall’alto la realizzazione di un’opera così importante e impattante. Coinvolgere il Comune che è favorevole all’infrastruttura nella sua interezza, sarebbe stato importante per contribuire a mediare l’opera e il suo impatto sulle realtà locali" spiega Sacchetti. In sede di conferenza di servizi dal Comune era arrivato il sì incondizionato all’adeguamento a quattro corsie della E78, ma la revisione del progetto delle bretelle. Osservazioni non accettate dal commissario. Anas non ha intenzione di cambiare tracciato, ma sembra essersi aperta la porta per una soluzione che prevede lo stralcio delle bretelle.

Ga.P.