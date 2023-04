Cercano artigiani e addetti Quali i mestieri nel mirino

1 FALEGNAME

Falegnameria ricerca apprendista. Lavoro full time. Sede Montevarchi. Telefono: 055984781, Email: [email protected] Scadenza: 5 maggio

2 ORAFI

Si cercano due orafi. Contratto di apprendistato di 5 anni. Lavoro: full time. Sede: Castiglion Fiorentino.

1 TERMOIDRAULICO

Si ricerca un termoidraulico per tirocinio di 6 mesi, part time. Sede: Castiglion Fiorentino. Codice: AR-189567. Scadenza: 7 maggio.

1 AUTISTA

Storica azienda del Valdarno cerca una persona in possesso di patente D e CQC da inserire nel proprio organico come autista di autobus adibiti al servizio pubblico di linea in Valdarno e su Firenze. Lavoro full time, contratto a tempo indeterminato. Chiamare: 335 6139492 o: [email protected]