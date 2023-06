Centrosinistra, parte l’appello "Sì alle primarie di coalizione"

CORTONA

Campagna elettorale ormai in fermento a Cortona. Dopo la frattura nel centrodestra tra Fratelli d’Italia e l’attuale sindaco Meoni, che ha annunciato comunque la volontà di volersi ricandidare, tra le fila del centro sinistra si torna ad invocare le primarie di coalizione. A chiederle ufficialmente sono i gruppi civici del Pungiglione quello di Cortona Civica e il partito dei 5 Stelle. "Crediamo sia necessario stringere i tempi nella formazione di una proposta politica – scrivono in una nota congiunta – la più unitaria possibile, che però giunga entro la fine dell’estate a presentare un candidato, un’alleanza elettorale e un programma di governo. Ci sembra infatti che il centrosinistra non possa più tergiversare e debba invece provvedere a chiarire al più presto l’assetto politico con cui vorrà presentarsi di fronte agli elettori". La missiva è indirizzata soprattutto al Pd, che ha ancora non ha sciolto le riserve verso questo tipo di metodo.

I tre gruppi politici, non fanno specificatamente il nome del candidato che in caso di primarie potrebbe essere sostenuto, ma la scelta ormai più che ovvia sembra quella di prestare il fianco all’ex sindaco Andrea Vignini tra i fondatori del gruppo Cortona Civica. "Ribadiamo ciò che abbiamo già detto nel recente passato – confermano ancora – e cioè la nostra convinzione che il metodo più democratico e più capace di coinvolgere i cittadini nella scelta del candidato e di conseguenza del programma politico, siano le primarie di coalizione aperte da svolgersi entro il prossimo mese di settembre".