Centrodestra, il presidente al vertice Ultimatum alla Lega: "Torni indietro"

di Lucia Bigozzi È come quando moglie e marito stanno insieme dopo un tradimento. Immagine che a fine serata rimbalza ai piani alti di Palazzo Cavallo e rende bene l’idea del clima dentro il centrodestra dopo lo strappo della Lega. Niente accordi con Polcri e il no al bilancio: la bussola dei salviniani intransigenti, disponibili a valutare un dietrofront solo se Polcri si dimette un secondo dopo il disco verde al bilancio. Un’opzione che serve a marcare il campo (elettorale) e la distanza da FdI, Forza Italia e la civica Ora Ghinelli riunite al tavolo di coalizione insieme ai consiglieri provinciali orientati a votare il bilancio. C’è anche la leghista Cinzia Santoni attesa alla prova del nove in aula, nella seduta di domani, ma la presenza al vertice è già un segnale. Ci sono i sindaci di Bibbiena, Sansepolcro e Castiglion Fibocchi a rinsaldare le fila e a rappresentare il punto di vista degli amministratori "che rilanciano la necessità di approvare il bilancio di Silvia Chiassai, cioè il bilancio del centrodestra. Linea prevalente, rispetto alla sparuta minoranza di sindaci leghisti", è la sottolineatura al peperoncino, durante il vertice. Che ha un protagonista in più: Alessandro Polcri. Il presidente della Provincia si...