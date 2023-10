Centrodestra: il duello parte da Cortona. Fdi vuole il sindaco, Lega al rebus Meoni

Il rebus Cortona sta sul tavolo toscano, al capitolo centrodestra. L’accelerazione arriva da Fratelli d’Italia che ha chiesto al coordinatore regionale Fabrizio Rossi di dipanare la matassa che si è aggrovigliata attorno alla ricandidatura del sindaco uscente Luciano Meoni.

I vertici comunali e aretini di Fdi hanno espresso da mesi una sostanziale sfiducia (politica) sull’operato del primo cittadino, sollecitando gli alleati a optare per un altro candidato. E questo, nonostante Meoni tra meno di un anno taglierà il traguardo del primo e, per la regola della politica, un uscente si riconferma quasi in automatico. Era stato il coordinatore provinciale dei meloniani Francesco Lucacci a parlare in tv di un "Meoni divisivo e non in grado di interfacciarsi, interloquire ed avere un sereno rapporto con i partiti". Ora mettendo nero su bianco la richiesta della quota cortonese, Fdi a scalda i motori per la corsa di un candidato alternativo. Nome e profilo ci sono già: Nicola Carini (nella foto), presidente del consiglio comunale e vicepresidente della provincia.

Nei contatti con la segreteria regionale e pure in un recente incontro, i vertici aretini di Fdi hanno chiesto a Rossi il placet all’operazione e di sollecitare gli alleati per arrivare, entro dieci giorni, a sciogliere le riserve. Alleati che, a quanto trapela nelle file del centrodestra, sono allineati con Fdi: da Fi a Noi Moderati.

Un’accelerazione che i meloniani si intestano anche per dare una scossa alla coalizione e in particolare alla Lega che in tutta questa complicata vicenda è rimasta in stand by. Il nodo da sciogliere è: chi mette il sigillo sulla ricandidatura di Meoni? Il Carroccio non si sbilancia, Fdi ha detto no, gli altri seguono. Va detto che il sindaco Meoni ha un rapporto non del tutto definito coi salviniani. In passato, nonostante il suo dichiarato civismo, aveva avuto un avvicinamento politico con la Lega, ma oggi il quadro è mutato e Meoni ha già annunciato la sua corsa con la lista civica, indipendentemente dalla decisione del centrodestra, Lega compresa. Fin qui i nodi cortonesi.

Ma la trama ha fili più lunghi, che superano i confini della città etrusca e si intrecciano con altri snodi strategici, sia su Arezzo (in chiave 2025) ma pure su un tema caldissimo nel dibattito di oggi: la questione Medioetruria. Se la Lega decidesse di "intestarsi" il Meoni bis, si troverebbe nella condizione di sostenere un sindaco che guarda con favore alla stazione dell’alta velocità a Creti, esattamente come rivendicano Perugia e Siena. Certo, ci sono le posizioni di Tiziana Nisini e Mario Agnelli a riequilibrare la bilancia sull’opzione Rigutino, ma è altrettanto vero che la convergenza del partito sulla linea meoniana, creerebbe una divaricazione col resto della coalizione su un dossier incandescente per Arezzo e il resto della provincia.

Altro aspetto: intestandosi la ricandidatura del sindaco uscente, la Lega salverebbe l’unità del centrodestra e le aspirazioni di Meoni che punta al secondo mandato per concludere il lavoro avviato. Infine: se il Carroccio facesse salire a bordo Carini in versione candidato sindaco unitario, allora Meoni si ritroverebbe da solo. Ma a quel punto, nel campo del centrodestra ci sarebbero due candidati in corsa per una poltrona.