Centro storico, viabilità e turismo. Primo faccia a faccia Carini-Vignini. Le risposte a 5 domande dei cittadini

Le sedie di tre dei 5 candidati sono rimaste vuote. A rispondere all’invito del comitato cittadini del centro storico ieri mattina sono stati solamente in due: Nicola Carini candidato del centro destra appoggiato da Fratelli D’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e Pli e Andrea Vignini del campo largo formato da Pd, Cortona Civica, Movimento 5Stelle e socialisti. "Abbiamo deciso di organizzare questo appuntamento per dare l’opportunità a tutti i candidati di confrontarsi con la cittadinanza su temi che in questi anni abbiamo più e più volte dibattuto - sottolinea per conto del comitato Rinaldo Bertini - ci dispiace l’assenza di alcuni di loro a cui vogliamo ricordare la nostra assoluta trasversalità politica. Ci dispiace che non sia stato colto né lo spirito, né l’opportunità".

In un clima di assoluto fair play, riconosciuto e sottolineato anche dai cittadini presenti, sono state poste ai candidati 5 domande frutto di una sintesi dei temi più cari al comitato. Tra questi l’annosa questione dello spopolamento della città antica, il decoro urbano, la pulizia, il futuro dell’ex ospedale e dell’ostello, oltre a turismo e vivibilità. Molto sentita la questione legata allo spopolamento per la quale entrambi i candidati hanno sottolineato l’esigenza di un cambio di tendenza. Vignini ha proposto la strada di "agevolazioni fiscali, con la cancellazione di alcune tasse comunali per un certo lasso di tempo per chi sceglie di affittare a lungo temine o per riportare alcuni negozi di prossimità tra le mura". Carini ha ribadito che la "tassazione può essere una strada, ma che non c’è una ricetta soltanto da mettere in pratica". Tra le sue proposte c’è anche quella di "mettere mano quanto prima al piano della ztl per permettere maggiore vivibilità a coloro che abitano il centro e al contempo avviare un controllo più serrato per scoprire il sommerso turistico, tutelando così anche il lavoro di coloro che lo fanno nella maniera corretta". Entrambi hanno sottolineato che luoghi come il Circolo operaio siano posti da riaprire con celerità. Non sono mancati scambi di vedute, pungenti, su progetti quali il vecchio ospedale e l’ostello. Carini ha ricordato che la scelta di alienazione dell’Ostello non è stata condivisa con il sindaco e che intenderà rivederla. Tema caro anche a Vignini che giudica quel luogo strategico anche per il turismo lento.

Sull’ex ospedale Vignini ha messo in luce "mancanze anche della provincia di Arezzo che Carini rappresenta in qualità di vicepresidente che non ha colto opportunità di finanziamenti europei". Carini ha rimandato al mittente le polemiche parlando "di un impegno costante a trovare una soluzione con finanziatori privati e di scelte politiche sbagliate sulla sua vendita che si perdono nella notte dei tempi". Serrato anche il confronto su pulizia e decoro della città sul quale entrambi i candidati hanno promesso molta più attenzione. Poi la parola è passata ai cittadini presenti che hanno potuto rivolgere ai candidati numerose domande.