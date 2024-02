Centro storico e Cignano-Chianacce, lavori in corso e variazioni alla circolazione

Arezzo, 16 febbraio 2024 – Nei prossimi giorni a Cortona due cantieri complessi comporteranno cambiamenti alla circolazione.

Il primo intervento e le relative variazioni al traffico riguarderanno il centro storico da lunedì 19 fino a mercoledì 21 febbraio. La società del gruppo Enel, E-distribuzione, completerà i lavori per l’installazione del nuovo elettrodotto interrato nella zona via Severini-via Battisti e Palazzone.

La circolazione verrà modificata come già accaduto a fine ottobre scorso, prevedendo un divieto di circolazione su via Severini e su via Battisti, con deviazione della circolazione su viale Passerini ad eccezione dei residenti e di alcune categorie di veicoli.

Nello specifico in via Severini, (dall’intersezione con piazza Garibaldi fino all’intersezione con viale Battisti), c’è la temporanea istituzione di un divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli.

In viale Battisti è istituito un divieto di circolazione all’altezza dell’intersezione con la rampa del Parterre (viale Passerini), con la sola eccezione per i residenti nell’area interdetta, compresi quelli di Via Santa Margherita (tratto tra Via Maffei e Via Nazionale) nonché per i titolari di valida autorizzazione alla circolazione nella Ztl Rossa.

Inoltre, vige l’obbligo di svolta a destra nella rampa del Parterre (Viale Passerini) per i veicoli circolanti su Viale Battisti con direzione di marcia dalla Sp 34 a Piazza Garibaldi, eccetto i veicoli autorizzati di cui alla precedente lettera a) del presente punto. Transito e sosta consentiti in Viale Passerini con direzione di marcia Viale Passerini, quindi Torreone, strada comunale del Santuario e uscita città percorrendo la Sp 34.

Viene altresì istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli sopra le 3,5 tonnellate circolanti su Viale Cesare Battisti con direzione di marcia dalla Sp 34 a Piazza Garibaldi, dall’altezza dell’ingresso al Posteggio Spirito Santo, con contestuale obbligo di svolta a destra all’interno della medesima area di sosta e possibilità di uscita dalla città su Viale Cesare Battisti, direzione di marcia opposta alla precedente.

Novità anche per via Maffei dove sorgerà l’obbligo di svolta a sinistra all’altezza dell’intersezione con Via Santa Margherita. I veicoli al servizio di residenti nell’area in cui la circolazione risulta essere interdetta sulla base della presente ordinanza sono esonerati dall’applicazione della stessa e sono temporaneamente autorizzati ad uscire dalla città utilizzando la percorrenza Via Nazionale, Piazza Repubblica e Via Roma.

Analogamente sono esonerati dall’applicazione della presente ordinanza i veicoli autorizzati alla circolazione nella Ztl Rossa, limitatamente alle fasce orarie in cui per i medesimi è consentito il transito. In via del Palazzone verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Altro cantiere, altro genere di lavorazioni, riguarderà l’interruzione dell’asse viario Cignano Chianacce, da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio, con riapertura nel fine settimana e nuova chiusura da lunedì 26 febbraio a venerdì primo marzo.

I lavori riguardano il sistema di adduzione della rete irrigua di Montedoglio e prevedono due diversi cantieri nella zona delle Chianacce, lungo la strada che da Cignano conduce alle Chianacce. In queste due fasi scatterà il divieto di circolazione nei due tratti di strada in cui la nuova condotta la attraversa obliquamente l’Amministrazione comunale ha prescritto l’installazione della segnaletica necessaria all’applicazione della presente ordinanza, tra cui anche quella relativa ai preavvisi di divieto di circolazione e percorsi alternativi, alle intersezioni prossime alla chiusura, a valle e a monte del cantiere stesso, in particolare lungo la SP 30 delle Chianacce all’intersezione con la strada che conduce a Cignano, lungo la via del Musarone, all’intersezione con la strada vicinale del Loggio e nelle Località di Cignano Ospizio, Borgonuovo e Montecchio in direzione Chianacce e lungo la Sp 32, in località Capezzine, all’intersezione con la Strada Comunale per Fasciano/Gabbiano.