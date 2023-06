Centro storico, è allarme degrado "Piazza Masaccio campo da calcio"

di Massimo Bagiardi

Si alza il coro di protesta degli abitanti del centro storico di San Giovanni. Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro tra questa associazione, costituitasi 9 anni fa e che vanta al suo interno circa 120 iscritti, e l’amministrazione comunale con a capo il sindaco Valentina Vadi durante il quale si sono affrontate molte problematiche che affliggono il cuore della città ormai da diversi anni. Vari i punti che sono stati discussi alla presenza dei cittadini; la raccolta dei rifiuti che stenta a decollare anche per la scarsità dei controlli che dovrebbero sanzionare comportamenti incivili, la disseminazione delle biciclette al di fuori delle rastrelliere così come il mancato sanzionamento dei motocicli parcheggiati sul marciapiede, l’inappropriata funzione di piazza Masaccio dove il parcheggio è selvaggio e, spesso e volentieri, si utilizza come campo da calcio tra squadre di adolescenti e, ancora, il degrado dei "chiassi" e di alcuni immobili in Corso Italia legato alla sostituzioni degli infissi con colori inappropriati, l’installazione di macchine per condizionatori sulle facciate esterne, il mancato funzionamento delle tre fontane del centro che da arredo di decoro urbano passano a elemento di degrado e ricettacolo di rifiuti oltre, in conclusione, al mancato rispetto dei limiti di velocità nelle prime ore di apertura al traffico all’interno di Corso Italia. Sempre a questo incontro, come si tiene a sottolineare, è stato dato atto all’amministrazione comunale di un maggior impegno sulla pulizia dei vicoli e delle strade principali, tema questo finito più volte, negli anni passati, al centro delle polemiche. "Abbiamo chiesto e ottenuto questo faccia a faccia, afferma Marcello Zangheri presidente dell’associazione, per cercare di avere quelle risposte che a oggi non sono arrivate almeno come volevamo noi. Già un anno e mezzo fa, in una riunione tenutasi alla biblioteca Palomar, di fronte ai nuovi residenti del centro storico, furono presi degli impegni verso i quali non abbiamo trovato riscontro. Ringraziamo l’amministrazione comunale per averci ascoltato e promesso di mettere il massimo impegno alla risoluzione dei problemi, visto però che i diversi punti trattati vanno avanti da tempo confidiamo di vedere qualcosa di più concreto". L’Associazione ha per scopo la tutela e la valorizzazione del Centro Storico di San Giovanni come sito d’interesse turistico e commerciale .