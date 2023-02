Centro sportivo per Enrico: era morto a 20 anni

+di Marco Corsi

Morire a 20 anni è contro natura. Ed è molto difficile, per chi ti ha amato, accettare questo destino. Ma c’è anche chi, da una tragedia come questa, trova la forza non solo di andare avanti, ma di farlo nel ricordo di chi non c’è più.

E’ il caso di Doriano e Anna Dori, valdarnesi di Figline. Hanno perso il loro figlio, Enrico, un maledetto pomeriggio di ottobre del 2014, quando la sua auto finì fuori strada lungo la strada di Pian di Rona, nei pressi del Matassino, proprio al confine con la provincia di Arezzo.

Aveva solo vent’anni Enrico e una vita davanti a sé, una famiglia che l’amava e tanti amici che lo adoravano.

Nessuno, però, l’ha dimenticato e se in alcuni casi questa può sembrare una frase fatta, non lo è nel suo caso.

Non c’è stato un giorno, in questi nove anni, nel quale il ragazzo non sia stato ricordato.

Lo dimostra l’associazione "Il sorriso di Enrico" costituita anche per scopi benefici e lo dimostra l’ennesimo gesto di amore andato in scena in questi giorni.

Enrico avrebbe compiuto 29 anni e i genitori hanno festeggiato il compleanno insieme agli amici del figlio.

Un gesto semplice ma dal grande significato che dimostra come i ricordi di una persona che si ama siano davvero immortali. Del resto l’associazione "Il Sorriso di Enrico" è nata proprio per non dimenticare questo giovane che il destino ha spezzato troppo presto e per ricordare la sua passione per lo sport ed il calcio in particolare.

Un gruppo di persone, amici e parenti, si è unito e nel suo sorriso dando vita ad un progetto molto ambizioso.

Un primo passo di questo progetto si chiama "Spazio Vaggio – sport e non solo…." La costruzione di un’area sportiva, ricreativa e di servizi a Vaggio, nel Comune di Castelfranco-Piandiscò, che sta prendendo sempre più forma.

Fino ad ora sono stati spesi 250mila euro, la metà dei quali provenienti da donazioni.

Ce ne vogliono altrettanti – ottenuti tramite finanziamento - per ultimare i lavori e fare una modifica che è stata decisa in corso d’opera.

Al posto dei campi da calcetto sorgeranno infatti tre campi da padel, coperti, con spogliatoi adiacenti.

Previsto poi un percorso pavimentato corredato da servizio igienico pubblico e un chiosco ristoro.

Ci sarà poi un’area a verde circostante in cui è previsto l’inserimento di uno spazio ricreativo con attrezzature per il gioco dei bambini.

Nella redazione del progetto si è tenuto conto degli elementi già presenti nella zona, importanti per la fruizione, quali il percorso accessibile di collegamento tra via Emilia e via Liguria ed il fontanello con le panchine adiacenti Via Emilia.

Tanti soldi sono stati raccolti anche con il crowdfunding, il cosiddetto finanziamento collettivo, un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni.

Molte, poi, le iniziative organizzate dall’associazione per raccogliere fondi.

Il sogno di Enrico, adesso, è vicino ad essere realizzato e i lavori, che hanno subito rallentamenti a causa del Covid e al reperimento delle materie prime, con costi notevolmente lievitati, si dovrebbero concludere la prossima estate.