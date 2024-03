Centro servizi Acli. Attivato lo sportello

Un nuovo centro di servizi delle Acli a Pratovecchio. Martedì 5 marzo verrà attivato uno sportello che avrà sede nei locali della Fondazione Giovanni Paolo II in viale Roma 9 e che andrà a proporre un punto di riferimento nell’alto Casentino per assistenza in materia previdenziale, fiscale e di immigrazione. Le professionalità degli operatori di Patronato Acli e Caf Acli saranno a disposizione dei cittadini di Pratovecchio e dei Comuni limitrofi per garantire affiancamento e risposte per tante pratiche della quotidianità, andando così a ribadire la sensibilità e la prossimità dell’associazione ai bisogni emersi dalla vallata. Il progetto del centro servizi, permetterà di richiedere pratiche previdenziali quali la verifica del diritto alla pensione con il calcolo degli importi, la presentazione delle domande e altro.