Centro polivalente MONTERCHI: Tutti i lavori in corso

Procedono a Monterchi i lavori di realizzazione della struttura polivalente in prossimità dello stadio comunale "Piero della Francesca", nella parte bassa del paese in direzione del confine con l’Umbria. A fare il punto della situazione è Enzo Giuntini(nella foto), che da nove anni ricopre il ruolo di vice del sindaco Alfredo Romanelli. "Premetto che la struttura polivalente è senza dubbio l’operazione più importante di questo quinquennio. Ciò detto – prosegue Giuntini – deve essere fatta la parte legata al magazzino: in questo momento, infatti, procediamo con la cucina e con il salone, ma l’idea è quella di farne anche il fulcro della protezione civile. L’edificio è stato realizzato con fondi del Comune e con la compartecipazione della Pro Loco; speriamo adesso in un’aggiunta ulteriore da parte della Regione Toscana". Perché vi sono tutte le giuste condizioni? "Il luogo è di fatto organizzato: a due passi c’è il campo sportivo, da poco dotato di un impianto di illuminazione che servirà non soltanto per le partite di calcio in notturna, ma anche per l’atterraggio dell’elisoccorso in caso di necessità. Ecco spiegato il motivo per cui il luogo possa diventare anche un centro di protezione civile, da completare con lo spostamento della sede della Misericordia. Che l’area multiuso abbia le potenzialità lo ha dimostrato la recente Festa della Birra, anche per la sicurezza concernente i bambini. Vi è poi dall’altro lato l’ampio piazzale illuminato nel quale i parcheggi non mancano di certo. Un’area strutturata molto bene, quindi, nonostante la minoranza l’abbia contestata perché insisteva sul recupero di un capannone privato nel quale vi sono più difficoltà anche a livello di accesso".