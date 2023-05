Centro: ecco i tavolini d’estate Primo sabato di stop a via Roma Ieri partenza al rallentatore

Alle sette di ieri sera, quando i vigili hanno detto stop e chiuso gli accessi da piazza Guido Monaco, i tavoli di via Roma e via Crispi non erano ancora apparecchiati. Lo sarebbero stati poco dopo, pur rimanendo lontani dal tutto esaurito dei giorni migliori. Ma è solo l’inizio della festa.

La festa in particolare dei locali, la migliore eredità per loro degli anni della pandemia. E’ la Ztl della movida, la chiusura al traffico del venerdì sera e del sabato sera. Gli straordinari per i vigili ma una grande occasione di moltiplicare le presenze in centro. Determinante per ripartire dopo il Covid, ora è diventata quasi essenziale per i locali.

L’apertura di ieri è stata al rallentatore. Via Crispi apparecchiata come al solito ma presenze lontane dal top. E così negli altri punti "baciati" dal percorso. Come via Mazzini, l’unica chance di piazzare i tavoli fuori dell’anno, viste le dimensioni della strada. O via San Lorentino, una delle costole storiche della Ztl movida, tra le più lontane dal centro del mondo.

Ma il bis è dietro l’angolo: o forse dovremmo dire la prima dopo la serata "0", un po’ come nel tour di Pupo. Perché è il primo sabato di chiusura. E il sabato è il cuore del weekend e insieme della movida serale. Ed è anche una giornata di Fiera.

Le previsioni indicano bel tempo e anche un clima favorevole alle prime tavolate all’aperto: i numeri già stasera sono destinati a lievitare. Mentre c’è un reticolo di strade nelle quali la Ztl non fa la differenza ma marciano lo stesso come gazzelle. Basta pensare a via de’ Cenci, a via Redi: già ieri brulicavano di ospiti, in un percorso dominato dai tavolini.

Per non dire di piazza Grande, un’altra estate da regina della movida. Un titolo che poi dovrà essere rimesso in discussione: la probabile riapertura dei Costanti rafforzerà l’offerta di San Francesco, già importante, e proverà a riportarla sul trono del weekend.

Viaggia bene anche Sant’Agostino: peccato che perfino ieri ci siano stati momenti di tensione. Una lite esplosa in tarda serata, a Ztl movida già chiusa, con un arrivo in corsa di auto della polizia e dei carabinieri. Hanno infilato il Corso, hanno guadagnato il centro di Sant’Agostino. E’ bastato a riportare calma e a sedare gli animi, peccato che la piazza continui a pagare questo prezzo al disagio che dilaga.

L’altro punto interrogativo è quello legato a via Cavour, via Guido Monaco alto e a piazza della Badia. Le strade sono state reinserite nella Ztl del weekend da pochi giorni. Sono state in castigo un anno, causa i fermenti della notte, escluse dalla chiusura de traffico e quindi dalla possibilità di poter apparecchiare all’esterno.

La decisione di reinserirle ha già riacceso i fuochi dei residenti, pronti a rilanciare le proteste di sempre. Ieri le transenne c’erano ma anche in questo caso senza i numeri tipici dei weekend migliori. Ma la partita è appena all’alba: e l’estate sta solo iniziando.

Alberto Pierini