Centro autismo, via al protocollo d’intesa

"Un crocevia di azioni plurali solo in parte di natura sanitaria, ma in particolare di natura sociale" così il vicesindaco Lucia Tanti ha presentato il centro autismo "Colle del Pionta", ieri diventato realtà grazie al protocollo operativo di intesa siglato da Asl e Comune di Arezzo.

Compito dell’azienda sanitaria sarà quello di garantire l’assistenza delle persone con disturbo dello spettro autistico sulla base di quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza, mentre l’amministrazione dovrà sensibilizzare la collettività sul tema dell’autismo con attività e progetti di carattere socio educativo da realizzarsi anche attraverso la Fondazione Arezzo Comunità.

Obiettivi generali del protocollo sono, infatti, quelli di sensibilizzare e responsabilizzare la comunità sul disturbo dello spettro autistico in tutte le sue forme, diffondere le conoscenze scientifiche, favorire la presa in carico a partire dalle istituzioni scolastiche, associazioni sportive, associazioni ludico-ricreative e il mondo imprenditoriale per facilitare l’inclusione sociale e lavorativa. Il tutto con il fine di alleviare il carico assistenziale delle famiglie promuovendo la qualità della vita ed il benessere emotivo, sperimentando forme innovative nell’ambito della rete dei servizi territoriali soprattutto per l’accompagnamento al lavoro.

"Una collaborazione importante che diventa imprescindibile quando la finalità è quella di permettere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone affette da disturbo dello spettro autistico, ha spiegato il direttore generale Asl, Antonio D’Urso. Una collaborazione nella quale Asl e Comune svolgono funzioni complementari nel pieno interesse delle persone affette da autismo e delle loro famiglie, troppo spesso sovraccaricate da stress e alle quali questo protocollo vuole cercare di dare una risposta concreta".

"Il centro autismo sarà un crocevia di azioni plurali solo in parte di natura sanitaria, ma in particolare di natura sociale grazie all’impegno delle singole associazioni che attraverso la Fondazione Arezzo Comunità - di cui tutte sono socie - svilupperanno progetti legati al lavoro, alla promozione dei diritti individuali, alla formazione, con l’obiettivo anche di sedimentare una banca dati nazionale di esperienze particolarmente innovative" ha commentato il vice sindaco Tanti.

Gaia Papi