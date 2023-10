Centogusti dell’Appennino. Anghiari coi prodotti tipici

di Claudio Roselli

Scatta ad l’ora de "I Centogusti dell’Appennino", la manifestazione giunta alla 23esima edizione che da sempre coniuga l’enogastronomia tipica con l’agriturismo. Una giacca appresso per sicurezza, perché l’autunno è a questo punto arrivato a tutti gli effetti, poi si potrà girare con tutta tranquillità per i vicoli e le piazzette di un centro storico che si ripopola nei suoi fondi e nelle botteghe come fa in primavera con la Mostra Mercato dell’Artigianato. E anche a numeri, "I Centogusti" si sono un tantino avvicinati quest’anno all’altra grande kermesse: 40 espositori (record di sempre) e stand riservati anche a vegani e celiaci. Dimenticavamo: la stessa durata della manifestazione è da primato; si comincia stamani e si andrà avanti per cinque giorni, fino a mercoledì 1° novembre fra profumi e sapori che favoriscono ulteriormente l’incontro diretto fra produttori e consumatori.

Tartufi e formaggi, ma anche salumi, carni fresche, cioccolato, marmellate, miele e ortaggi quali cipolle e aglio e legumi come ceci e lenticchie: una varietà di prodotti a chilometro zero e in qualche caso anche biologici, tutti da degustare sul posto prima dell’eventuale acquisto. Con il passare degli anni, quindi, l’offerta si è sempre più arricchita, andando a cercare la specificità e ampliando – seppure di poco – l’ambito geografico di provenienza degli espositori. Assieme alle botteghe aperte dalle 10 alle 19 di ogni giorni, c’è l’Osteria dei Centogusti gestita dalla Pro Loco, pronta a servire il pranzo dalle 12 alle 14.30 e la cena dalle 19 alle 22, non dimenticando che all’interno dei vari bar e ristoranti si possono assaggiare le specialità anghiaresi (su tutte, i bringoli al sugo finto) e valtiberine, accompagnate da buon vino.

E nel programma odierno c’è anche l’aperitivo di gusto al Caffè dello Sport in via Mazzini dalle 19 alle 22. Le eccellenze non sono tuttavia soltanto di carattere culinario: per l’occasione, torna l’esposizione biennale del merletto a Palazzo Pretorio, che quest’anno è accompagnata dalla premiazione del concorso internazionale per la creazione di un’opera da realizzare con la tecnica del tombolo, avente per tema "Il presepe: un messaggio sempre attuale". Da non perdere poi, il 1 novembre, la tradizionale Camminata dei Centogusti con ritrovo alle 9 nello slargo delle mura. E è pronta a vivere l’ennesimo qualificante evento del suo ricco calendario annuale.