Centinaia di visitatori al museo civico

SANSEPOLCRO

Nuovo record giornaliero di ingressi al museo civico di Sansepolcro: dopo i 503 del giorno di Pasquetta, ecco i 598 di domenica scorsa, nel bel mezzo del ponte festivo del 25 aprile. Per gli operatori della struttura non c’è stato insomma un solo momento di pausa: le tante persone che hanno varcato l’ingresso di via Niccolò Aggiunti hanno potuto apprezzare le opere in esso custodite, grazie anche all’effetto trainante del servizio televisivo andato in onda su Rai Uno la mattina della domenica di Pasqua, nel corso dello speciale di "A sua immagine".

Attrattiva principale restano le opere di Piero della Francesca, ma è tanta la curiosità e la voglia di scoperta per tutto ciò che rende così affascinante questo luogo, denso di cultura e di storie da raccontare. Ricordiamo che il museo resterà aperto a orario continuato anche per la giornata di oggi, 25 aprile, così come è già avvenuto nelle tre precedenti.

Un esperimento che, già rivelatosi azzeccato proprio in occasione del ponte pasquale, si sta confermando tale anche adesso, non dimenticando che questi numeri sono incoraggianti in vista anche dei prossimi appuntamenti resi interessanti dalle combinazioni di calendario: altri tre giorni la prossima settimana, con il 1 maggio che cade di lunedì e a inizio giugno, con il 2 che quest’anno è venerdì. La stagione turistica è dunque iniziata nel migliore dei modi e Sansepolcro intende cavalcare l’onda favorevole.