Centinaia di turisti per Piero Il ponte pasquale è da record

di Claudio Roselli

Freccia rivolta decisamente verso l’alto per ciò che riguarda il movimento turistico a Sansepolcro nel ponte pasquale. Se come sempre l’indicatore della situazione è il museo civico, i numeri parlano di quasi 1200 visitatori (1181 per l’esattezza) da venerdì fino a Pasquetta, giorno nel quale sono stati staccati ben 503 biglietti, ma anche il sabato si è arrivati a quota 335. "Siamo tornati ai livelli del periodo ante-pandemia: anzi, anche qualcosa in più – ha commentato l’assessore biturgense al turismo, Francesca Mercati – e il bello è che al significativo totale siamo arrivati senza i bus delle comitive di turisti (spesso composte da 50 persone), per cui si tratta di coppie, famiglie e piccoli gruppi di amici. Credo poi che il suo contributo quest’anno lo abbia dato anche il servizio andato in onda domenica mattina su Rai Uno nello speciale di ‘A sua immagine’, quando don Andrea Czortek ha illustrato la Resurrezione e il polittico della Misericordia di Piero della Francesca, più il crocifisso ligneo del Volto Santo. È importante legare sempre più l’immagine della Pasqua al capolavoro del Cristo risorto e quindi al ruolo che Sansepolcro può esercitare".

Ma al successo di visitatori nella collezione artistica più importante del Borgo hanno concorso anche altri fattori: "Si è rivelato azzeccato l’esperimento dell’orario continuato del museo dalle 10 alle 18 – ha sottolineato sempre l’assessore Mercati – ed è una formula che potremmo ripetere nei giorni e nei periodi di punta; non poi dimentichiamo il rapporto di collaborazione con Aboca Museum e con la pinacoteca comunale di Città di Castello: la conservazione del biglietto offre la possibilità di riduzioni nel prezzo di ingresso alle altre due strutture se la visita avviene entro sei mesi di tempo". Anche l’ufficio turistico ha lavorato molto in questi giorni, registrando fra gli stranieri l’arrivo di francesi, olandesi, tedeschi, lussemburghesi e anche americani.

Semmai – risvolto meno positivo – qualche ospite ha fatto notare come tutti i negozi (ad eccezione di uno-due) fossero chiusi e come anche qualche esercizio di ristorazione avesse deciso di serrare i battenti nella domenica di Pasqua.

A compensare la situazione hanno provveduto in parte gli ambulanti del tradizionale mercatino di Pasquetta, dislocati fra piazza Torre di Berta e un pezzo di via XX Settembre e via Matteotti; hobbistica e rigatteria hanno insomma trattenuto il turista dentro le mura.