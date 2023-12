Cent’anni in amaranto. La storia del Cavallino in regalo con La Nazione. Stasera la presentazione

Cento anni, un secolo di storia, tra tormento ed estasi. Potrebbe essere riassunto e descritto così il libro che sarà presentato questo pomeriggio nell’auditorium Felici dell’Arbitro Club di Arezzo. La sezione arbitri ospiterà l’incontro con il quale sarà svelato il libro sul centenario del Cavallino realizzato dal nostro quotidiano. Opite d’onore il prefetto Maddalena De Luca, insieme a tante altre autorità civili e del mondo dello sport.

Un libro dove i testi accompagnano una carrellata di immagini, alcune tra le più significative, lungo i cento anni di storia della società amaranto. Ma non solo. Grazie a Fabio Valdambrini, fumettista aretino e tifoso del Cavallino, ecco anche uno spazio dedicato ad alcune curiosità. Su tutte le maglie da gioco della prima squadra. "Pensate che quella amaranto venne indossata per la prima volta solo nell’ottobre del 1937" racconta Valdambrini, vero e proprio cultore delle divise del club nato il 10 settembre del 1923 nei pressi dei Bastioni di Porta Santo Spirito e da qui poi trasferitosi con la propria sede societaria in via de Cenci, passando dallo stadio Mancini di Campo di Marte al Comunale.

Un viaggio nella storia che partirà dagli albori del Cavallino per arrivare agli anni ruggenti del calcio aretino, vale a dire gli anni ’80, quando la squadra di Angelillo, quella del presidente Terziani, conquistò la Coppa Italia semiprofessionisti e approdò subito dopo in serie B. E proprio alcuni di quei calciatori che furono protagonisti in campo, in quel periodo, saranno oggi presenti nella sala dell’Arbitro Club. Menchino Neri, Stefano Butti su tutti, giusto per fare alcuni nomi. E così da un capitano (con il numero otto) come Menchino Neri ad un altro capitano sempre con la stessa maglia come Andrea Settembrini, atteso questo pomeriggio nell’auditorium Felici, lui che insieme ai suoi compagni è stato protagonista solo pochi mesi fa del ritorno in serie C dell’Arezzo, andando a vincere quella serie D che sembrava per certi versi stregata.

Cento anni di storia fatti di vittorie, ma anche retrocessioni, fallimenti e ripartenze, un playoff per la serie A sfumato di un soffio, di battaglie totali e tifo. Un appuntamento che di fatto si inserisce nella settimana che porterà alla partita più attesa dell’anno, al derby con il Perugia.

Questo pomeriggio alle 18.30 la presentazione del volume, che sabato prossimo (16 dicembre) sarà in edicola, in abbinamento omaggio con l’edizione aretina de La Nazione. Al termine dell’evento a cui prenderanno parte anche vari partner dell’iniziativa, spazio al brindisi offerto da Menchetti per brindare anche, ma non solo, all’uscita di un libro che vuole celebrare il secolo di storia e passione amaranto.

Matteo Marzotti