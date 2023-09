Censimento dei cervi e lupi a Pratovecchio: 700 tra esperti e turisti

Prende il via oggi il censimento dei cervi e dei lupi nel Parco del Casentino. Oltre 700 persone arriveranno nell’area protetta per assistere alla stagione degli amori degli animali che popolano la foresta. Arriveranno volontari da ogni parte della penisola, ci saranno carabinieri forestali e numerosi operatori. Tutti impegnati nel censimento. E’ previsto anche l’arrivo di tanti turisti che si muoveranno in maniera autonoma. "Questo è un periodo molto particolare e affascinante per visitare il Parco - dice il presidente Luca Santini - la stagione degli amori durerà dai 20 ai 30 giorni e in questo arco di tempo arriveranno tanti amanti della natura. Oltre a quelli che parteciperanno come volontari al censimento dei cervi". Un gruppo ben nutrito che negli ultimi anni si è assestato intorno ai 3mila esemplari che vivono nelle foreste casentinesi. "Qui i cervi riescono a riprodursi in maniera ottimale - spiega Santini - resistendo anche alle predazioni dei lupi, che ci sono, ma che non intaccano la popolazione dei cervi che resta più o meno sempre uguale".

Tremila cervi e 13 banchi di lupi che vivono all’interno dell’area protetta, senza tuttavia recare danni alle aziende che qui allevano capre e pecore. "Dal 2015 ad oggi queste aziende - spiega Santini - non hanno registrato alcuna predazione da parte dei lupi. E questo grazie al progetto dei cani da guardiania che regaliamo agli allevatori e poi manteniamo come ente Parco. Per fare un esempio ad un’azienda che ha 400 capi vengono assegnati 11 cani." Un Parco dunque dove gli equilibri naturali si rispettano e dove è possibile anche l’opera e il lavoro dell’uomo. Un ambiente quasi idilliaco, che negli ultimi tempi in molti vogliono scoprire. "Ho notato che agriturismi e alberghi promuovono questo periodo per attirare turisti - continua Santini - e vedo che ogni anno riescono a far venire nel Parco tante persone con un vantaggio economico per tutta la vallata".

So.fa.