Cenerentola dark. La danza di figura al Mecenate

Una rinnovata programmazione a cura di Sosta Palmizi è in arrivo ad Arezzo: le storiche rassegne Invito di Sosta_Danza contemporanea d’autore e Altre Danze_portiamo i ragazzi a teatro! si riuniscono in La danza che muove, un programma organico ed inclusivo che si rivolge ad un pubblico esteso, con cinque spettacoli, incontri con artisti e artiste e numerosi laboratori aperti a tutte e tutti, senza limiti di età. In questi lunghi anni Sosta Palmizi ha dato al territorio l’opportunità di conoscere questa meravigliosa arte e ha orientato con gradualità il pubblico dando gli strumenti per distinguere e apprezzare i differenti ambiti di scrittura. Dalla tradizione contemporanea d’autore a tratti più sofisticata e ricca di tematiche e implicazioni, a esperienze multidisciplinari, a spettacoli rivolti ai piccoli e alle giovani generazioni. La danza che muove evolve in questa direzione meno settorializzata e abbraccia in un unico comune denominatore la forza della qualità artistica, una proposta che intreccia nella trasversalità dei suoi linguaggi la necessità e il desiderio di mettere al centro i giovani offrendo spunti di riscoperta del corpo, dell’ascolto e della relazione con l’altro.

Ad aprire la programmazione, oggi alle 17 a teatro Mecenate, Cenerentola di Zaches Teatro, compagnia toscana nota per il suo stile raffinato e dai toni elegantemente dark. La regista Luana Gramegna rilegge in maniera originale la celebre fiaba dando vita ad uno spettacolo ricco di immaginazione e dal forte impatto visivo. Un’opera pluripremiata che unisce linguaggi del teatro, del movimento espressivo e della danza come antica presenza del rito iniziatico sotto le ceneri del racconto. Lo spettacolo sarà in replica matinée per le scuole domani lunedì 27 novembre alle ore 10. Intorno alla rassegna come da tradizione Sosta Palmizi continuerà a offrire alla cittadinanza un ricco calendario di incontri con gli artisti e le artiste ospiti: le masterclass gratuite saranno un’opportunità per approfondire la poetica artistica e una vera occasione di crescita personale. Quest’anno il programma è inoltre arricchito da due incontri speciali tenuti da Raffaella Giordano e Giorgio Rossi, direttori artistici dell’associazione Sosta Palmizi. Le masterclass si terranno sempre di sabato a Spazio Seme.