Cena solidale e raccolta fondi per gli alluvionati di novembre

SAN GIOVANNI

La conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino ha organizzato, per mercoledì 10 gennaio alle 20 ai saloni della Basilica di San Giovanni, una cena solidale con obiettivo raccogliere più fondi possibili per aiutare le popolazioni alluvionate della Toscana. Un evento catastrofico, questo, che ha purtroppo prodotto dei numeri incredibili basti pensare le otto vittime, gli oltre 300 sfollati assieme ai circa 2 milioni di euro che hanno colpito la zona più a nord del Granducato come le province di Firenze, Prato e Pistoia con quest’ultime due messe particolarmente più in ginocchio rispetto ad altre della regione. Dai sindaci del Valdarno aretino ecco un’altra opportunità, un pretesto per trovarsi tutti insieme non soltanto per parlare di temi che riguardano i comuni amministrati ma per dare una mano a chi, tutt’oggi, si trova in grave difficoltà. Quella del 10 gennaio sarà una cena aperta a chiunque, il prezzo sarà di 25 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini e per quelli sotto i tre anni di età è totalmente gratuito. La quota comprende primo, secondo, dolci e bevande, le prenotazioni si possono ricevere fino all’8 di gennaio al numero 055-9126264 o mandando una mail a [email protected].

"Nel periodo delle festività natalizie – afferma Valentina Vadi, presidente della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno – ci è sembrato giusto organizzare un’iniziativa a sostegno delle popolazioni alluvionate della Toscana, ancora in emergenza. Per far sentire loro la vicinanza del Valdarno e per raccogliere fondi indispensabili per la ripartenza. Invito tutti a partecipare. Sarà l’occasione per stare a tavola in compagnia e contribuire ad una nobile causa".

Mas.Bag.