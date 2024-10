Cena di solidarietà per Casa Thevenin con l’Ordine di Malta L'Ordine di Malta organizza cena di beneficenza per acquistare scrivanie per bambini ospitati a Casa Thevenin ad Arezzo. Progetto educativo e assistenziale mira a integrare o sostituire la famiglia, con focus sulla centralità della persona. Contattare il numero 339 2151666 per prenotazioni.