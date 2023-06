Cena di Solidarietà a Cortona, 300 persone e 6500 euro per le famiglie in difficoltà

Quasi 300 persone hanno risposto alla chiamata delle Caritas del territorio cortonese che hanno organizzato una cena per raccogliere fondi in favore delle famiglie in difficoltà nel territorio. Ad ospitare la serata i locali del "Museo della Civiltà Contadina" della Fratticciola, con il patrocinio del Comune. Sono stati proprio gli amministratori comunali, capitanati dal primo cittadino Meoni, insieme ad alcuni membri della giunta e del consiglio a servire il nutrito gruppo di commensali. Oltre 6500 euro il provento finale di questo appuntamento che, come detto, sarà interamente utilizzato per finanziare i progetti della Caritas, per prestare aiuto ai più bisognosi "La solidarietà diventa così qualcosa di concreto, una risposta al bisogno". Queste le parole del vescovo della diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro Andrea Migliavacca che non ha voluto mancare di portare personalmente il suo saluto ed esprimere il suo sostegno all’iniziativa. Un evento particolarmente importante, anche perché si configura come un progetto di unità tra le quattro Caritas del Comune: la Caritas di Cortona, quella del Calcinaio, quella di Camucia e quella di Terontola lavorano finalmente insieme per creare una vera rete di solidarietà e sostegno. Il sindaco Luciano Meoni ha espresso tutta la sua soddisfazione sulla buona riuscita di questa iniziativa: "Il primo risultato è quello di aver messo assieme tutte le Caritas del territorio per uno scopo solo: quello della solidarietà. È stato un grande risultato, sono molto soddisfatto, perché con questa iniziativa abbiamo fatto del bene".

La.Lu.