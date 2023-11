Cena di beneficenza al Borro. Diciottomila euro per il Mayer. Saranno destinati alla ricerca

Al Borro di Loro Ciuffenna, si è tenuta una cena di beneficenza lo scorso 25 novembre, il "Gala Dinner 2023". L’iniziativa, giunta ormai alla 7° edizione, è stata promossa dal progetto "Insieme nel bene sociale per il Meyer".

Il ricavato, oltre 18.000 euro, è andato infatti all’ospedale pediatrico fiorentino, tra i più importanti al mondo e vero fiore all’occhiello del sistema sanitario toscano. L’evento ha visto l’organizzazione dell’ associazione culturale Circolo Mcl-Fanin di Figline e Incisa Valdarno con il contributo della scuola Alberghiera Giorgio Vasari e dell’associazione Ais Toscana. Obiettivo, sostenere la Fondazione Meyer di Firenze nel raccogliere fondi per la ricerca oncoematologica pediatrica all’interno del presidio del capoluogo. "Dall’impegno di tutti possiamo creare un futuro migliore per noi stessi e per le nuove generazioni", ha ricordato Francesca Sottili, coordinatrice del progetto "Insieme nel bene sociale".

Erano presenti all’iniziativa, tra gli altri, la dottoressa Annalisa Tondo, direttrice del centro eccellenza oncoematologica pediatrica del Meyer, il dottor Tommaso Casini, responsabile del DH oncoematologico e la dottoressa Maura Calvani, responsabile del laboratorio di ricerca di base e traslazione oncoematologica pediatrica. Per la Fondazione Meyer era invece presente Emanuele Bittarelli. Molti gli imprenditori che hanno aderito ed erano presenti anche alcuni politici. Il Centro che opera al pediatrico fiorentino ha come compito principale la diagnosi e la cura di tutte le forme di tumore in bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 18 anni. Ogni anno vengono diagnosticati e trattati circa 170 nuovi pazienti affetti da neoplasie del sistema emolinfopoietico, da tumori solidi e da malattie non oncologiche del sangue.

Le malattie oncologiche pediatriche rientrano tra quelle rare, tra queste le leucemie, i linfomi, i tumori neuroblastici, i tumori del sistema nervoso centrale, i sarcomi dell’osso e delle parti molli, le forme di istiocitosi, il tumore di Wilms. Al Meyer il Centro partecipa alla gran parte dei trials clinici nazionali e internazionali per il trattamento di queste patologie, arruolando i propri pazienti in studi di fase. Soddisfazione per i risultati ottenuti dal "Gala Dinner 2023" è stata espressa dagli organizzatori. La risposta è stata decisamente importante.