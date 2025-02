Celebrazioni per Bracciolini

Terranuova celebra il genio di Poggio Bracciolini con un ciclo di iniziative culturali. Un modo per rendere omaggio al suo illustre concittadino, una delle figure più emblematiche del Rinascimento e pioniere della riscoperta della letteratura latina. Per celebrarne la memoria, il Comune di Terranuova e l’Accademia Valdarnese del Poggio promuovono un ciclo di conferenze che indagano la sua figura non solo come grande umanista, ma anche come innovatore e pensatore. Un programma che fa parte dell’iniziativa dal titolo "Toscana. Terra di genio e innovazione".

Il primo appuntamento è in programma oggi alle 16,30 a Palazzo Concini con l’intervento di Clémence Revest del Centro Norbert Elias CNRS di Marsiglia, che terrà la conferenza dal titolo "Poggio Bracciolini e la formazione della Repubblica delle lettere rinascimentale". Il ciclo proseguirà con altre date, sempre a Palazzo Concini. Il 1 marzo alle 16,30 sarà la volta di Lorenzo Tanzini dell’Università di Cagliari con "Racconti di mondi lontani: il viaggio in Oriente nella Varietà della Fortuna di Poggio", mentre il 22 marzo alle 16,30 sarà presente Daniele Conti dell’Università di Cassino per "Scrivere la storia tra Poggio e Machiavelli".

Oltre alle conferenze, sono previsti eventi collaterali per celebrare l’umanista. Il 14 marzo alle 21,15 si terrà una messa in scena teatrale a Palazzo Concini tratta da "Le Facezie" di Poggio Bracciolini, a cura dell’associazione Dritto e rovescio, con la regia di Riccardo Vannelli. Il 29 marzo dalle 15 alle 19 è in programma un laboratorio di scrittura a mano per adulti a cura dell’associazione Smed alla biblioteca Comunale Le Fornaci. Poi il 30 marzo alle 10 un flash mob dedicato a Poggio Bracciolini con la lettura di brani delle sue opere più famose si svolgerà nelle vie e piazze del centro storico di Terranuova.