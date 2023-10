Celebrazioni con il cardinale. Gambetti

PIEVE SANTO STEFANO

Come da tradizione nell’ultima domenica di ottobre l’Eremo di Cerbaiolo a Pieve Santo Stefano festeggia la "sua" venerata Madonna di Cerbaiolo. Alle 15,30 di oggi, verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal cardinale Mauro Gambetti (nella foto), già custode del sacro convento di Assisi e ora responsabile della Basilica di San Pietro in Vaticano, funzione animata dal Coro Altotiberino di Pieve, diretto dalla maestra Rita Narducci. E’ un evento che va ad aggiungersi a quelli organizzati per gli ottocento anni del Presepe e della Regola di Francesco, di cui l’eremo – insieme a quelli di Chiara di Assisi e Antonio da Padova – conserva un frammento di osso; sono stati portati qui da monsignor Paolo De Nicolò, già Reggente della Prefettura della Casa Pontificia ed amico dell’eremo. Alla fine della celebrazione ci sarà un momento di condivisione fraterna con prodotti offerti dalla Pro Loco di Pieve e da volontari dell’eremo. Si invitano tutti a salire in questo luogo carico di storia, di fede e custode della spiritualità benedettina e francescana, con i reliquiari dei santi Francesco, Chiara ed Antonio e dei santi Benedetto, Romualdo e Pier Damiani. Cerbaiolo, soprattutto custode della fede e della preghiera del popolo di Dio di cui Maria è protettrice e madre. Cerbaiolo sta divenendo sempre più centrale nel Cammino di Francesco e lo sarà sempre di più, viste le importanti ricorrenze francescane del 2024 e 2026. Padre Claudio Ciccillo sta facendo rinascere l’Eremo che ogni giorno di più sta crescendo in importanza culturale e spirituale ed è frequentato da numeri sempre maggiori di pellegrini, in crescita esponenziale.