"Cei e Santa Sede guardano a voi"

Era segretario della Cei a fianco di Gualtiero Bassetti, per dieci anni Vescovo di Arezzo e uno dei motori della nascita e dello sviluppo di Rondine. Ora Nunzio Galantino guida l’Apsa, l’amministrazione del patrimonio della sede apostolica, dal palazzo che si affaccia sul cortile di San Damaso. Ma a Rondine si sente a casa. "L’interesse della chiesa verso questa realtà è palpabile: prima è venuto qui il cardinale Matteo Zuppi, il presidente della Cei, poi il segretario Giuseppe Baturi. E anche per la Santa Sede si tratta di una realtà profetica". Galantino ha scritto un libro a quattro mani con Giordano Remondi, "La strana coppia", un viaggio nel linguaggio e nelle parole che sono un po’ il cemento e un po’ la malta del progetto di Rondine.

Gli incontri si inseguono negli stand del villaggio di Youtopic: i parcheggi sono strapieni, i padiglioni anche, gli arrivi da tutta Italia. Al centro della giornata i 25 anni di lavoro a Rondine. E il mondo della scuola, dove le sezioni ispirate al progetto della Cittadella si moltiplicano. Specie dopo la pandemia, dalla quale le aule sono uscite frastornate. "Il compito della scuola – ha sintetizzato Chiara Saraceno co-coordinatrice di Alleanza per l’infanzia – è predisporre un ambiente favorevole allo sviluppo della potenzialità dei ragazzi". In 13 scuole italiane da settembre è in corso il primo anno di sperimentazione della Sezione Rondine.

Tra i protagonisti della serata anche Valentina Marchei, atleta olimpica di pattinaggio e manager nell’organizzazione di grandi eventi sportivi, e il direttore d’orchestra Giuseppe Vessicchio, per il secondo giorno tra i vicoli del borgo sull’Arno.