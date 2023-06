Ceccarelli: “Nessuno deve più morire mentre va a pesca”.

Arezzo, 29 giugno 2023 – “Fatti tragici come quello accaduto pochi giorni addietro a Bibbiena, dove un giovane pescatore ha perso la vita a causa del contatto tra la propria canna da pesca in carbonio e una linea di alta tensione non possono lasciare nessuno indifferente.

Se ci sono responsabilità devono essere accertate, ma certamente devono essere attuate tutte le misure necessarie per far sì che fatti dolorosi come questo non abbiano a ripetersi”.

Con queste parole, il capogruppo Pd in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli, annuncia la presentazione di una mozione del Gruppo, con la quali si chiede alla Giunta Regionale ad attivarsi nei confronti del soggetto gestore dell’energia elettrica, coinvolgendo anche le associazioni interessate ed i diversi livelli istituzionali, affinché siano implementate tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio di folgorazione dei pescatori in prossimità degli impianti elettrici e ad evitare che in futuro possano realizzarsi situazioni di pericolo per i pescatori e per la pubblica incolumità.

“Il drammatico evento di Bibbiena – conclude Ceccarelli - ha scosso profondamente la comunità locale e l’intera comunità dei pescatori, per non dire del dolore sconfinato della famiglia, a cui mi voglio rinnovare tutta la mia vicinanza. In questi casi si parla di tragica fatalità, ma noi vogliamo che questo fatto non sia considerato tale e sia invece un forte monito per tutti coloro che possono fare qualcosa per prevenire eventi come questo”.