Ceccarelli: "Il pronto soccorso dell’ospedale funziona"

BIBBIENA

Il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli prova in prima persona l’efficienza del Pronto soccorso dell’ospedale del Casentino e scrive un post facendo il punto sulla situazione. Componente della Terza Commissione Sanità della Regione Toscana, nei giorni scorsi, è stato vittima di un piccolo infortunio: "Ho avuto conferma che nei piccoli ospedali, non di rado, si riesce a garantire ottimi livelli di assistenza, ma ho anche toccato con mano l’apprensione con cui gli operatori vivono questo momento così delicato per la riduzione dell’organico, a causa di pensionamenti e di uscite volontarie di medici, con conseguenti turni di lavoro massacranti. Una situazione comune ad altri presidi regionali, ma che a Bibbiena è particolarmente critica. Mi sono quindi attivato con la direzione sanitaria e ho trovato disponibilità per dare una risposta organizzativa che sappia rassicurare anche i molti volontari che svolgono un ruolo centrale nell’emergenza. Questa è oggetto proprio di una riforma a livello regionale con cui si estenderà agli altri territori l’assetto organizzativo già attuato nell’area aretina, per dare omogeneità e creare le premesse per il recupero del personale medico necessario a sopperire le carenze. Colgo anche l’occasione per esprimere soddisfazione per il bando da poco attivato per la sostituzione del primario di chirurgia dell’ospedale".

V.G.