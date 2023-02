Ceccarelli: "Avviati gli interventi per la variante di Camucia, l’impegno sulla Sr 71"

Ci siamo. L’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova arteria che da Camucia arriverà fino a Pietraia per poi trovare la superstrada Perugia-Bettolle sono finalmente partiti. Il progetto doveva essere già in stato di avanzamento, ma controversie legali lo hanno impedito. Il progetto esecutivo era stato approvato ed era stata indetta la gara il 28 febbraio 2020. Nel 2021 era stata fatta l’aggiudicazione definitiva. Una delle imprese escluse, però, ha fatto ricorso al Tar. Ora finalmente l’avvio. Tra i soddisfatti c’è il consigliere regionale pd Vincenzo Ceccarelli (nella foto)che giudica l’avvio dei lavori "la conferma dell’impegno della Regione per il miglioramento e la messa in sicurezza di un’arteria importante qual è la Sr 71, per la quale mi sono impegnato con continuità, prima da Presidente della Provincia e poi da assessore regionale alle infrastrutture. Dispiace che il percorso realizzativo dell’opera, che prevede un investimento di 15.5 milioni, sia stato rallentato da ricorsi, poi tutti respinti, ma quello che ora ci aspettiamo è che i lavori procedano speditamente, in modo tale da dare attuazione all’opera entro il 2026. Nel frattempo, prosegue la progettazione per il lotto a nord, verso Castiglion Fiorentino". La variante prevede un tracciato alternativo all’attuale Regionale 71 di oltre 6 chilometri di lunghezza tra lo svincolo di Castiglione del Lago e la località Vallone, interamente a valle della linea ferroviaria, tra le località Mucchia e lo svincolo di Pietraia del raccordo Perugia-Bettolle. L’opera prevede anche interventi sulla viabilità locale.

La.Lu.