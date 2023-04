C’è un paese in vetrina L’artigianato conquista i vicoli e le botteghe Dieci giorni di eventi

di Alberto Pierini

Ritorno a via della Torre. Lì, nel vicolo diventato il biglietto da visita di un paese straordinario dappertutto ma qua e là con il profumo del grande cinema. In una parola? Anghiari. Il borgo perfetto e che per dieci giorni riconquista i riflettori. I dieci giorni della Mostra dell’artigianato. Va in parallelo da sempre con quella gigante di Firenze, negli spazi della Fortezza da Basso. Non può rivaleggiare, è chiaro, nel numero degli stand o in quello delle regioni e delle nazioni rappresentate. Ma non ha rivali sul fronte della location.

Perché se infili via della Torre o risali l’erta del paese da piazza Mameli ti si apre davanti un mondo. Un mondo infinito, nel quale il viaggio si incrocia alla curiosità. Ed è la miscela che rende unico l’evento di Anghiari. Fin dalla conquista del paese. Parti dai parcheggi a valle, quelli collegati con le mura da un comodo ascensore. Sali "a bordo" e atterri nella storia. Un piccolo impianto di risalita, di quelli in fondo da condominio, ma che aiuta ad aprire i misteri del borgo anche a chi avesse difficoltà nel muoversi.

Il resto è frutto di un patto quasi antico. L’incontro ad esempio tra gli operatori e i proprietario dei fondi. Qualcuno mette a disposizione gratis i propri spazi, chi arriva da fuori li valorizza con i suoi gioielli. Per scoprire che quei pezzi, in assoluto bellissimi, trovano in questo incastro il loro ambiente naturale.

Perché un semplice orecchino o una ceramica sullo sfondo di via della Torre o comunque del colore caldo delle mura si trasforma. Perché non c’è centro commerciale dove la conquista degli oggetti si trasformi in un’avventura di scoperta.

Cammini, da via Garibaldi al "Borghetto", da via Giordano Bruno all’Antica via di Ronda. Cammini senza sapere esattamente dove sia la bottega che cerchi: ma sapendo che potrebbe essere ad ogni angolo, ad ogni varco. E questo rende i due passi nella mostra divertenti come una giornata a Gardaland.

Gli espositori conquistano ogni angolo: e c’è perfino, nel reticolo delle strade del paese, chi ha la sua bottega in un sottotetto, con vista sulla meraviglia. Sui banchi, o nelle botteghe, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Borse e pelletteria, maglieria e abbigliamento, ricami e tombolo; in un quadro dove il legno e l’intaglio giocano in casa, proprio come la gioielleria.

Quasi sempre pezzi fatti a mano: e in qualche caso in diretta, ti perdi in un’esposizione mentre un maestro (o forse mastro) artigiano completa un altro oggetto. In un viaggio che continua: ferro, cuoio, coltelli di civiltà quasi perdute, l’alabastro. Per non dire dei tessuti, che da sempre ad Anghiari trovano il loro spazio naturale. E nel reticolo dei vicoli brilla anche la gastronomia. Loro, i cibi di strada, in un mosaico completato dai locali di un paese che già di per sè è comunque meta dei buongustai. In una caccia che a tratti diventa fotografica.

Perché se entri in un centro commerciale compri e basta. Se ti muovi dentro Anghiari scatti un clic: e trattieni la memoria di una giornata speciale.