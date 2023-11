C’è "Sportgiocando" per tutte le scuole

Al via "Sportgiocando", un progetto dedicato alle scuole dell’infanzia e primarie che ha come finalità la promozione della pratica motoria e sportiva. Il Comune di Bibbiena ha aderito a questo percorso, predisposto dal Coni e dall’Ufficio di educazione motoria, fisica e sportiva del Centro Servizi Amministrativi di Arezzo. L’amministrazione ha comunale di Bibbiena ha investito circa 2mila euro per consentire lo svolgimento delle ore di attività motoria, che verranno svolte nelle scuole, fino alla copertura di un’ora settimanale per classe e sino alla fine dell’anno scolastico. Il Coni mette a disposizione degli Istituti scolastici operatori laureati o laureandi in Scienze Motorie o operatori sportivi qualificati.

"Lo sport rappresenta non solo scuola di vita – dice l’assessore Nassini – ma anche un vero e proprio sostegno per i nostri bambini".