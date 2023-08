C’è Raggiolo Estate 2023 Al via un mese di spettacoli

Un mese di eventi con la rassegna RaggioloEstate2023. La Brigata di Raggiolo presenta il ricco calendario di iniziative che da domani a sabato 2 settembre, animeranno il piccolo borgo casentinese con proposte tra arte, cultura, musica, teatro, letture e passeggiate volte a coinvolgere un pubblico di tutte le età. I tanti appuntamenti saranno ospitati in diversi angoli di Raggiolo e permetteranno di vivere esperienze diffuse tra vicoli, piazze e boschi. Una serata attesa è quella del 25 agosto alle 21 in piazza San Michele, sarà proiettato il film "Io, Chiara e Lo Scuro" in omaggio a Francesco Nuti. Il calendario sarà scandito anche da numerose date per tutta la famiglia a partire dalle 18 di sabato 5 agosto con l’attrice Miriam Bardini che rinnoverà l’appuntamento con "Una storia sotto il noce" nel bosco accanto ai resti dell’antica pieve romanica di Sant’Angelo dove si svolgerà anche il suggestivo spettacolo sotto le stelle della "Notturna di Sant’Angelo" di venerdì 11 agosto con la compagnia Nata. Il borgo di Raggiolo tornerà a essere un teatro a cielo aperto alle 21 di lunedì 7 agosto con le letture creative itineranti per bambini di Fata Borbotta e di sabato 19 agosto con i racconti de "Le voci di Pinocchio" dei Noidellescarpediverse. I più piccoli saranno al centro anche giovedì 10 agosto con il nuovo spettacolo del Circo degli Zuzzurelloni e mercoledì 16 agosto con il laboratorio mattutino "Bimbi in cucina", la conclusione di RaggioloEstate2023 sarà il 2 settembre con "Trekking con delitto". Si parte domani con un ricordo di monsignor Angelo Chiaroni a cent’anni dalla nascita a Raggiolo. La sera conferenza su "Raggiolo, luogo di silenzio e meditazione".