"C’è posto per tutti... benvenuti a Casa Bruschi!": le visite inclusive

Alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, ancora un fine settimana con attività dedicate culturali per bambini, famiglie e appassionati. Oggi alle 15:30 "C’è posto per tutti... benvenuti a Casa Bruschi!": grazie ad alcuni albi illustrati e al libro accessibile e inclusivo per eccellenza, il silent book, i bambini entreranno in un mondo in cui c’è posto per tutti dove le differenze rendono ogni cosa speciale. Attività ludico-didattica, che rientra nel progetto "Leggiamo al Museo-Avventure tra le pagine" promosso da Kid Pass, porterà i bambini a esplorare il museo in modo curioso e coinvolgente; attraverso il racconto, i partecipanti saranno accompagnati in un viaggio tra le pagine dei libri e le opere d’arte, scoprendo come la cultura e la fantasia possano convivere armoniosamente. Sempre oggi alle 16, si svolgerà una visita inclusiva della Casa Museo adatta a tutte le età, condotta da Raffaella Pelusio, guida interprete Lis(Lingua dei Segni Italiana), in cui verranno raccontate le storie dietro ad alcune opere custodite nel museo. L’evento fa parte della rassegna teatrale "Le Vite in scena" realizzata con il contributo della Fondazione Cr Firenze. Domani alle 17, sarà la volta del secondo appuntamento del ciclo di "Letture Vasariane" a cura del Prof. Claudio Santori che proporrà una lettura tradotta in italiano corrente del testo "Leonardo da Vinci", con la collaborazione della professoressa Caterina Romano. L’evento è all’interno della serie di eventi "Officine Vasari", progetto culturale ideato dalla Fondazione Bruschi in occasione del 450° anniversario dalla morte di Giorgio Vasari. Mercoledì 20 novembre, alle 17, torna l’appuntamento con "Ottobrì", rassegna dedicata agli appassionati della lettura e dell’arte, con la quinta conferenza dal titolo "Del femminile, fonte sorgiva dell’essere: filosofia e politica in Hannah Arendt", interverrà Vincenzo Rapone, Professore di Filosofia del Diritto dell’Università Federico II di Napoli. Eventi a ingresso gratuito.