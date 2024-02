C’è Passioni d’inverno. Verini e lo Sgargabonzi

Il Passioni Festival torna a far parlare di sé in città con l’ormai consueto appuntamento invernale. Un evento speciale, in collaborazione con la Feltrinelli Point di Arezzo, è in programma sabato 10 febbraio alle 17 alla libreria Feltrinelli di via Garibaldi 107. Protagonista sarà Saverio Verini che presenterà il suo ultimo libro "La stagione fatata" dialogando con lo scrittore Alessandro Gori (Lo Sgargabonzi). "La stagione fatata", saggio edito da Castelvecchi, si concentra sul rapporto tra infanzia e arte contemporanea italiana, con alcune incursioni in ambito letterario, cinematografico e musicale. Insieme a Saverio Verini, curatore di progetti espositivi, festival, cicli di incontri legati all’arte e alla cultura contemporanea, parteciperà all’incontro anche lo scrittore, autore, comico e creatore del blog ‘Lo Sgargabonzi’, Alessandro Gori, assoluto mattatore della serata dello scorso 27 ottobre nella quale presentò il suo ultimo libro di poesie "Canzoniere dei parchi acquatici" insieme al cantautore Il Cile.

A partire dai temi del saggio, Verini e Gori dialogheranno tra loro, mettendo a confronto i rispettivi sguardi sul rapporto tra arte, letteratura, musica, cinema e infanzia. L’infanzia si nutre della spensieratezza del gioco, del piacere della scoperta, di impulso alla creazione, di proiezioni future, ma anche di rivelazioni traumatiche, di regole imposte e trasgredite, di nostalgia, in un’alternanza di luci e ombre. Molti autori in diversi ambiti disciplinari si sono ispirati al mondo dell’infanzia, restituendo un modo di sentire che affonda le proprie radici in un passato mai dimenticato, sospeso tra rivelazione, inquietudine, dimensione "selvatica". Attraverso una selezione di opere, La stagione fatata delinea una costellazione di artisti contemporanei che, nel contesto italiano, hanno affrontato questo tema così complesso, riscattandolo dall’aura di intoccabilità che sembra circondarlo. Saverio Verini è curatore di progetti espositivi, festival, cicli di incontri legati all’arte e alla cultura contemporanea. Ha collaborato con varie istituzioni, attualmente è direttore della rete dei musei comunali della città di Spoleto. Collabora con la rivista Artribune e scrive testi critici in occasione di mostre personali e collettive in musei, gallerie private e altri spazi espositivi. Nel 2018 ha pubblicato per PostmediaBooks la monografia Roberto Fassone. Quasi tutti i racconti; è inoltre autore de La stagione fatata, edito da Castelvecchi nel 2022, saggio sul rapporto tra infanzia e arte contemporanea italiana.