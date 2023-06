"C’è l’accordo": poi la doccia fredda Fimer e McLaren, firma notturna Ma la decisione rimbalza a Milano

di Alberto Pierini

AREZZO

La felicità non sarà di questo mondo ma almeno la beffa uno se la risparmierebbe volentieri. Ed è l’amaro calice che ieri hanno vissuto gli "eroi" della Fimer: quasi 300 operai, in fabbrica a turno giorno e notte, stremati come lo saremmo tutti. E sottoposti ad uno stillicidio da far impallidire le più grandi vertenze nazionali. Di notte arriva la firma tra la proprietà e la Greybull: la famiglia Carzaniga esce di scena, l’investitore inglese torna protagonista, i 50 milioni di risorse sembrano pronti a sfociare nell’azienda, sia pur in più tappe. In una parola: tutto quello che era stato bocciato dieci giorni fa improvvisamente reale e concreto.

Un sogno? No, un incubo. Perché dopo poche ore arriva l’ordinanza del tribunale, firmata dal presidente del collegio Federico Pani. Che in punta di diritto buca quel sogno: il tribunale fallimentare di Arezzo si dichiara incompetente, alla luce anche del pressing dell’ultima udienza. E manda gli atti ai colleghi di Milano. Un viaggio in sè non lungo, poche ore di Freccia Rossa o un clic sul computer, ma suona come un ritorno alla partenza. Succede nel Monopoli e ti arrabbi ma se succede nella vita è un dramma. Un dramma che frastorna e amareggia operai e sindacati, anche s nessuno molla e l’occupazione va avanti.

Ripartiamo non dal via ma dalla notte. Il patto c’è davvero e il giudice, in un’ordinanza meticolosa, lo conferma. I soggetti sono i due soci di Fimer, per la cronaca la Fintechno Tic International e la Susanna Sottocorno, e la Ma Solar Italy Limited, come dire McLarenGreybull. Ma con la stessa precisione il giudice dichiara l’istanza inammissibile. Perché depositata a camera di consiglio aperta e in più dai soci Fimer, non dai consiglieri del Cda. Uno dei tanti Cda che si rincorrono in questa vicenda: e due dei consiglieri avevano comunque mandato per scritto il loro assenso.

Troppo tardi. Una linea che per ora manda in frantumi un accordo nel quale c’era tutto o quasi: l’intesa, la liquidità necessaria a ripartire, l’allontanarsi della famiglia Carzaniga. Tra le pieghe si poteva tornare a ipotizzare lo stop all’occupazione e la ripresa del lavoro. agognata dai dipendenti, insieme agli stipendi.

Ma lo spettro vero per chi è in trincea è l’allontanarsi del caso verso Milano. Lo avevano sempre temuto, era stata una delle chiavi dell’occupazione. Il giudice conferma che il cuore produttivo è a Terranuova ma la sede legale è lassù e lassù sono state prese le decisioni dei vari Cda alternatisi in questa storia, nei giorni scorsi a metterci la faccia erano stati Luca Bertazzini e Pierre Brochet, pur se sepolti dai fischi.

Sì ma fino ad ora perché la sede di competenza era stata Arezzo? Semplice ma non troppo. Il percorso era ancora sulla linea della richiesta di concordato preventivo presentata nelle aule aretine. E avrebbe permesso di di tenere a casa la vicenda a lungo: se non fosse arrivata la scelta dei soci di chiudere quella richiesta di concordato. Una delle mille scelte che lo stesso magistrato definisce "sinusoidali" nell’ordinanza, un po’ a zig zag: è questo che costringe a ripartire. E a ripartire dal profondo nord. Con tutte le incertezze del caso. Greybull confermerà ancora la disponibilità della notte? In quel caso Milano potrebbe avallare l’accordo senza procedere con l’insolvenza.

O potrebbe invece dichiarare l’amministrazione straordinaria, affidando ai tre esperti del ministero già indicati da Roma il compito di decidere. Ma dagli inglesi, finora determinati come i migliori ciclisti in salita, ieri sera nulla filtra. E così non riesci a capire se la felicità una volta tanto sia davvero di questo mondo.