C’è già aria di Saracino. Sant’Andrea si scalda con la Giostra di Peneto. La Colombina non cambia

di Sonia Fardelli

AREZZO

Allenamenti a pieno ritmo nei quartieri in vista della Giostra di giugno. Tiri al Buratto in notturna ed anche simulate per mostrare anche ai quartieristi il livello raggiunto dai giostratori. Per primo a svelare i giochi è Porta Sant’Andrea che domani sera alle ore 21.15 nella lizza delle scuderie Franco Ricci disputerà il Saracino di Peneto. A sfidare il Buratto saranno i due titolari Saverio Montini e Tommaso Marmorini insieme a tutte le riserve. Montini ha al momento rinunciato a Siria per puntare su Bianca o Toro Seduto, il cavallo con il quale Andrea Bennati ha corso diverse Prove generali. Marmorini, oltre al solito Conte Darko, sta preparando anche Zio Frank. In gara anche le riserve Matteo Bruni, Leonardo Tavanti ed Elia Verni. Il Saracino di Peneto vedrà anche l’esordio dei gemelli ventenni Filippo e Leonardo Pasquini. Una Giostra simulata che darà indicazioni anche per quella vera, come il cambio di cavallo per Saverio Montini. "Si tratta di una semplice scelta tecnica - dice l’allenatore Martino Gianni - al momento gli altri due cavalli danno maggiori garanzie di Siria. Alla fine sono comunque i giostratori che scelgono il soggetto con cui sfidare il Buratto. Io non impongo niente, devono sentirsi a loro agio e tranquilli. Sono contento di come stanno andando gli allenamenti. Siamo perfettamente in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissi".

A Porta Santo Spirito i campioni della lizza Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci si allenano con assiduità, ma senza scadenze fisse. "Facciamo almeno una simulata a settimana - dice il capitano Marco Geppetti - quando il tempo e le condizioni ce lo permettono senza una data precisa. Abbiamo lavorato molto per trovare una soluzione ad ogni problema. Lo abbiamo fatto come sempre con molta tranquillità e siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo gli allenamenti". Scortecci si affiderà sempre a Doc e Cicerchia ad Olympia. Insieme a loro si allenano con assiduità anche le riserve Elia e Niccolò Pineschi ed Elia Taverni, che si alterneranno nelle Prove Generali di giugno e settembre. A Porta del Foro l’arrivo di Enrico Vedovini come allenatore ha portato tanto entusiasmo ed il morale è davvero alle stelle, considerando anche il fatto che i giallocremisi sono riusciti finalmente a completare le scuderie di Petrognano dotandole, oltre che di lizza e piste di allenamento, anche di boxes dove poter alloggiare i cavalli. A difendere i colori giallocremisi saranno sempre Davide Parsi che si sta allenando con Biancaneve ed Eva e Francesco Rossi con Rocky e Penelope. Come loro riserve Matteo Vitellozzi e Niccolò Scarpini.

Un quartiere in crescita, come testimonia lo stesso rettore Roberto Felici: "Siamo assolutamente fiduciosi nelle capacità dei nostri giostratori. L’arrivo di Enrico Vedovini ha portato tanto entusiasmo e la sua grande conoscenza equestre e di tutta la Giostra. La speranza adesso è che riesca a trasferire le sue capacità e il suo credo anche ai nostri giostratori". A Porta Crucifera gli allenamenti si tengono almeno tre volte a settimana nelle scuderie di Antria sotto la guida di Maurizio Sepiacci. I titolari Lorenzo Vanneschi e Gabriele Innocenti che stanno preparando Pinocchio e Marruca e con Queen e Chicca. Come riserve Niccolò Nassi, Filippo Vannozzi e il giovanissimo Gianmatteo Marmorini che potrebbe esordire nella Prova Generale.