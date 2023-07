C’è Bandiere sotto le stelle Notte di festa con l’ex velina

BIBBIENA

Spettacolo e tradizione domani sera a Bibbiena in piazza Tarlati. La ex velina Maddalena Corvaglia presenterà e si esibirà durante la dodicesima edizione di "Bandiere sotto le stelle", la kermesse promossa dal gruppo storico degli Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena. Alle 21 nel centro storico di Bibbiena tornerà quindi l’arte di maneggiar l’insegna, uno spettacolo che vede protagonisti i tanti gruppi storici provenienti da varie parti della penisola e i giovani sbandieratori di Bibbiena entrati a far parte della compagine fondata 42 anni fa. Immancabili i musici, una quindicina tra tamburi e clarine. L’evento, realizzato sotto l’egida della European Confederation Flags, prevede dalle 21 la parata tra i borghi del centro storico fino a piazza Tarlati, dove alle 21.30 si entrerà nel vivo delle esibizioni. Saranno presenti anche l’Associazione Sbandieratori San Gemini da Terni e gli Sbandieratori e Musici Maestà della Battaglia di Reggio Emilia. A presentare la dodicesima edizione sarà appunto la ex velina e showgirl Maddalena Corvaglia che arriverà nel pomeriggio a Bibbiena per fare alcune prove del "maneggiar l’insegna" con Giampiero Polverini, con il quale si esibirà la sera in Piazza Tarlati. L’assessore alle associazioni Daniele Bronchi ha commentato: "L’Associazione degli Sbandieratori e Musici ha portato e porta Bibbiena nel mondo, grazie a un entusiasmo e a una passione enormi. L’aver saputo mantenere questo sacro fuoco acceso è stato il motivo del successo in questi 42 anni di vita. Sono onorato di poter in questo mio impegno civico, sostenere questa associazione e tutte le associazioni e i volontari che si impegnano nel nostro comune. Si parla di un contesto dove operano più di 80 realtà. Un lavoro enorme che facciamo con gioia perché l’associazionismo è la colonna portante della vita di una comunità". Giampiero Polverini commenta: "Abbiamo iniziato il nostro cammino 42 anni fa e nessuno poteva pensare che saremmo arrivati alla federazione europea e a porre le basi della Carta di Bibbiena. Il nostro impegno continua con i giovani che sono il nostro futuro. Il 29 luglio porteremo in piazza la nostra voglia di esserci, la nostra voglia di potare questa grande tradizione nel futuro, il nostro obiettivo di far crescere Bibbiena all’ombra delle bandiere e dei suoi valori di accoglienza. Avremo la novità di una madrina di eccezione come Maddalena Corvaglia che sarà testimonial di questo nostro percorso in ascesa".